Guida turistica al Colosseo si accascia sul lavoro, Giovanna Maria Giammarino morta per arresto cardiaco

Mentre era al lavoro nella zona del Colosseo a Roma, la guida turistica Giovanna Maria Giammarino, 56 anni, è morta per un arresto cardiocircolatorio davanti a centinaia di visitatori. I soccorsi pur tempestivi non hanno potuto salvarla. In segno di lutto, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto che le luci del monumento venissero spente.

La tragedia è avvenuto nel luogo più iconico della Capitale, al Colosseo, martedì 19 agosto, intorno alle 18.

Giovanna Maria Giammarino, 56 anni, di professione guida turistica, ha perso la vita mentre stava accompagnando un gruppo di visitatori all’interno dell’Anfiteatro Flavio.

Il malore improvviso

Dopo aver percorso alcune scale, la donna ha accusato un improvviso malore e si è accasciata davanti a decine di turisti increduli.

Gli operatori sanitari, giunti in tempi rapidi sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarla, ma i medici legali hanno potuto solo constatarne il decesso, dovuto a un arresto cardiocircolatorio.

Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti anche i carabinieri di Piazza Venezia.

Il cordoglio per Giovanna Maria Giammarino

Alla notizia della morte di Giovanna Maria Giammarino, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso profondo cordoglio, sottolineando come la perdita della donna ponga l’attenzione sul valore umano e professionale delle guide che ogni giorno custodiscono e trasmettono la storia italiana.

“In segno di vicinanza e lutto le luci del Colosseo verranno spente alle ore 21” aveva annunciato il ministro. “Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze, a nome mio personale e del Ministero della Cultura”.

Anche la ministra del Turismo Daniela Santanché ha definito la scomparsa “un dolore profondo” e ha ricordato l’importanza di assicurare condizioni di lavoro adeguate a chi dedica la propria vita alla promozione culturale.

“Il mio pensiero va a tutti coloro che, come Giovanna, dedicano la propria vita alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. È nostro dovere rendere omaggio al loro impegno, garantendo un ambiente di lavoro che rispetti la loro dedizione e il loro sacrificio”.

Il Parco archeologico del Colosseo si è unito alle istituzioni con una nota ufficiale che ribadisce la vicinanza ai familiari e ai colleghi della guida. La comunità delle guide turistiche romane, profondamente scossa, ha condiviso numerosi messaggi di affetto sui social.