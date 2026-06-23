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Due giovani, un italiano e un moldavo, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una segnalazione di guida pericolosa sul Nevegal. L’episodio si è verificato il 20 giugno 2026 in provincia di Belluno, dove la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine ha permesso un rapido intervento e la messa in sicurezza dei responsabili.

Il ritrovamento e la fuga dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 20 giugno 2026 la sala operativa della Questura di Belluno ha ricevuto una segnalazione riguardante una vettura che percorreva le strade del Nevegal a velocità elevata e con manovre pericolose. La Volante si è immediatamente recata sul posto, dove ha individuato un’automobile finita in un dirupo a lato della carreggiata, corrispondente alla descrizione fornita dai cittadini che avevano lanciato l’allarme.

Accanto al veicolo incidentato, gli agenti hanno trovato un ragazzo di origini ucraine in buone condizioni di salute. Il giovane ha riferito che altri due ragazzi, che si trovavano con lui all’interno dell’auto, si erano dati alla fuga subito dopo l’incidente. La Volante, grazie a un’azione tempestiva, è riuscita a rintracciare i fuggitivi poco dopo in piazzale Nevegal.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

Una volta individuati, i due ragazzi – un italiano classe 2003 e un moldavo classe 2007, entrambi residenti in provincia di Belluno – hanno assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori di polizia. Alla richiesta di fornire le proprie generalità o i documenti, i giovani hanno improvvisamente aggredito gli agenti, dando vita a una violenta colluttazione. Solo con l’ausilio della pattuglia della polizia locale e della polizia ferroviaria di Belluno è stato possibile contenere la loro reazione e procedere all’arresto.

A causa della violenta reazione dei fermati, due agenti hanno riportato lesioni e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. I giovani sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, il ragazzo moldavo è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento, poiché, una volta condotto in Questura, ha colpito con calci una porta dei locali dell’ufficio denunce, danneggiandola.

Accertamenti e collaborazione dei cittadini

Tutti e tre i giovani coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti etilometrici, risultando positivi al test. La Polizia Stradale sta svolgendo ulteriori indagini per stabilire chi fosse alla guida dell’auto al momento dell’incidente. L’intervento tempestivo della Volante è stato reso possibile grazie alla segnalazione al 113, dimostrando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il controllo del territorio.

IPA