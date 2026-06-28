Guido Bertolaso mette in allerta per il caldo record a Milano e striglia le famiglie: "Troppi bambini al sole"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha lanciato l’allarme per il caldo record a Milano, che ha causato un aumento del 20% degli accessi nei pronto soccorso. Oltre a mettere in sicurezza gli ospedali contro il rischio di blackout, Bertolaso ha richiamato le famiglie per l’eccessiva esposizione al sole dei bambini. La Regione punta a trasformare i piani di emergenza climatica in strategie strutturate, mirate soprattutto alla tutela delle centinaia di migliaia di anziani soli sul territorio.

Caldo record a Milano

L’ondata di caldo record che sta colpendo la Lombardia sta mettendo a dura prova la tenuta delle strutture sanitarie. A Milano e nelle aree limitrofe, i pronto soccorso registrano un incremento degli accessi compreso tra il 15% e il 20%.

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha spiegato che dieci giorni consecutivi di temperature ben sopra la media stagionale stanno aggravando le patologie croniche e moltiplicando i colpi di calore.

ANSA

Per prevenire i rischi legati a possibili blackout elettrici causati dai picchi di consumo, la Regione ha ordinato a tutti gli ospedali di rifornire immediatamente di carburante i gruppi di continuità, così da tutelare i reparti critici come le sale operatorie e le terapie intensive.

Il duro richiamo di Bertolaso ai genitori

Oltre a monitorare la situazione clinica, Guido Bertolaso ha espresso forte preoccupazione per i comportamenti dei cittadini, strigliando apertamente le famiglie.

L’assessore ha puntato il dito contro la scarsa prudenza dei genitori: “Vedo troppi bambini al sole. Fino a 11-12 anni, meno stanno al sole e meglio è“. Bertolaso ha lamentato una diffusa mancanza di apprensione, ricordando che i più piccoli vanno protetti tassativamente con cappellini e creme solari ad alta schermatura.

Un monito che si estende anche all’idratazione: “Non voglio andare contro le multinazionali, ma si deve bere acqua, non bibite gassate. La medicina migliore è l’acqua, e non troppo fredda. L’idratazione è di gran lunga il primo punto sul quale insistere”.

Verso piani strutturati per contrastare le emergenze climatiche

L’emergenza meteo a Milano evidenzia la necessità di cambiare radicalmente le strategie assistenziali per il futuro. Secondo l’assessore, i “piani caldo” non possono più essere misure temporanee da attivare solo nei mesi estivi, ma devono trasformarsi in interventi strutturati e permanenti a livello nazionale.

La priorità assoluta riguarda gli oltre 450 mila anziani over 75 che vivono soli nell’area metropolitana milanese.

Per arginare i malori dovuti al clima estremo, la pianificazione a lungo termine dovrà prevedere l’individuazione di specifici edifici pubblici climatizzati per accogliere e proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili, oltre al potenziamento dell’assistenza domiciliare.