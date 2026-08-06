Guido Crosetto al secondo matrimonio con Gaia Saponaro, meno di 50 invitati: tra loro Enrico Brignano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

C’era anche Enrico Brignano tra gli invitati al matrimonio di Guido Crosetto e Gaia Saponaro. La cerimonia si è tenuta in Provenza lo scorso luglio di fronte a una cinquantina di invitati. Crosetto e Saponaro si erano sposati 11 anni fa con rito civile e poche settimane fa hanno sancito la loro unione in una piccola chiesa della Provenza, lontano dai riflettori. Tra gli invitati un numero ristretto di familiari e amici.

Guido Crosetto e Gaia Saponaro di nuovo sposi

A svelare i dettagli del matrimonio tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e la sua compagna storica Gaia Saponaro è stato Il Messaggero.

La cronaca racconta di una cerimonia molto semplice, con lo scambio delle fedi all’interno di una piccola chiesa di campagna. Circa 50 gli invitati, con pochi volti noti a eccezione, per esempio, della coppia Enrico Brignano e Flora Canto, amici storici dei Crosetto.

ANSA

Matrimonio Crosetto-Saponaro, Enrico Brignano tra gli invitati

La notizia delle nozze religiose di Guido Crosetto e Gaia Saponaro era stata anticipata dalla premier Giorgia Meloni durante un pranzo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In quell’occasione Meloni, che era stata testimone di Crosetto nel rito civile di 11 anni fa a Roma, aveva anche lanciato un brindisi di auguri per il ministro della Difesa. Ma questa volta, secondo le indiscrezioni di stampa, la premier non sarebbe stata presente. Le nozze in Provenza sono state “top secret”, ma qualche dettaglio è trapelato sulla stampa.

Come per esempio Crosetto in abito color avorio e Saponaro in un elegante vestito bianco ei violini in chiesa. O ancora il banchetto tenuto in un unico tavolo imperiale in mezzo a un prato che ha ospitato i 50 invitati. Tra loro, come detto, anche il comico Enrico Brignano insieme alla moglie.

Secondo matrimonio dopo quello civile per Crosetto, Meloni era stata testimone

Il sodalizio tra Guido Crosetto e Gaia Saponaro dura ormai da oltre venti anni. La coppia, già sposata con rito civile prima delle nozze in Provenza, ha due figli.

La scelta di una location lontana dai riflettori non è stata casuale, così come la decisione di restringere al massimo il numero degli invitati. Oltre ai parenti stretti, al matrimonio erano presenti amici e pochi volti noti. Enrico Brignano e la moglie Flora Canto, come detto, sono amici di vecchia data dei Crosetto e per questo erano presenti in Provenza per le nozze.

Undici anni fa, davanti all’allora sindaco di Roma Ignazio Marino, l’attuale premier Giorgia Meloni aveva fatto da testimone al futuro ministro della Difesa. Appena un giorno dopo il matrimonio dello scorso luglio, il ministro Guido Crosetto era già tornato ai suoi impegni politici.