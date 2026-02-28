Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, spazio aereo chiuso dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato in aeroporto a Dubai con la famiglia per la cancellazione dei voli dopo l’attacco Usa–Israele all’Iran e la successiva risposta missilistica di Teheran. La chiusura degli spazi aerei ha causato disagi nei cieli del Golfo e ripercussioni sulle rotte internazionali.

Guido Crosetto non può lasciare l’aeroporto

A causa della sospensione dei voli nel quadro delle tensioni militari in Medio Oriente, il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, si trova bloccato a Dubai insieme alla famiglia.

Crosetto si era recato negli Emirati Arabi Uniti con un volo di linea partito da Roma per raggiungere i suoi congiunti, ma il rientro programmato sabato 28 febbraio è stato impedito dalla cancellazione dei collegamenti aerei.

ANSA

Gli attacchi Usa e Israele all’Iran

La situazione nella regione è precipitata dopo l’attacco lanciato congiuntamente da Stati Uniti e Israele contro obiettivi militari e istituzionali in Iran, iniziativa che ha scatenato una forte risposta missilistica da parte delle forze di Teheran.

In replica alla recrudescenza delle ostilità, le autorità di sicurezza di vari Paesi del Golfo, tra cui gli Emirati, l’Iran, l’Iraq e lo stesso Stato di Israele hanno deciso di chiudere gli spazi aerei civili per precauzione, provocando la cancellazione o la deviazione di numerosi voli commerciali.

Tensioni anche a Dubai

Oltre alle tensioni in cielo, nella metropoli di Dubai sono stati segnalati focolai di esplosioni su isole come Palm Jumeirah, dove alcune persone sarebbero rimaste ferite, e un alto livello di allerta è stato attivato anche in altre città della regione.

Le autorità italiane, attraverso il ministro Crosetto, hanno assicurato che la situazione è monitorata costantemente, con particolare attenzione alla sicurezza dei militari italiani e del personale civile nei teatri esteri, mentre la comunità internazionale valuta le possibili evoluzioni politiche e diplomatiche della crisi.

Italiani a Dubai, anche BigMama bloccata

La chiusura degli aeroporti e del traffico aereo ha prodotto effetti dirompenti a livello internazionale. Oltre alle difficoltà per Crosetto e altri italiani rimasti bloccati, vettori internazionali provenienti da Europa, Asia e Nord America stanno gestendo ritardi e riprogrammazioni di rotte, con impatti sulle connessioni globali.

Sono numerosi i cittadini italiani bloccati all’aeroporto internazionale di Dubai, fra essi anche la cantante BigMama, che ha lanciato un disperato appello sui social.

Partita dalle Maldive, il suo volo è stato dirottato nel deserto: l’artista ha descritto con terrore il rumore dei missili, chiedendo aiuto per fare ritorno in Italia. “Stiamo vivendo un incubo” ha ammesso su Instagram la cantante. “Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”.