Guido Crosetto difende l'ammiraglio Nato Cavo Dragone e replica alle accuse sugli "attacchi preventivi"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto sulle polemiche che hanno travolto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata al Financial Times, ha dichiarato che l’Alleanza sta prendendo in considerazione di sferrare azioni più decise contro la Russia, non escludendo la possibilità di un cyber-attacco preventivo. Parole che hanno innescato reazioni di protesta. Crosetto ha provato a fare il “pompiere”, dicendo che, a suo dire, quanto riferito da Dragone è stato mal interpretato.

Guido Crosetto difende l’ammiraglio Nato Giuseppe Cavo Dragone

Subire un attacco potrebbe significare “la possibilità di interrompere il segnale di un satellite che ci farebbe perdere l’uso di tutti i nostri telefonini, ad esempio. Oppure che una persona non trovi più la pensione quando va a ritirarla perché l’Inps è stata attaccata e ha perso tutti i dati”, ha esordito Crosetto ai microfoni del Tg5 in riferimento alle polemiche per le frasi di Dragone.

“Prepararsi a queste minacce e a questi attacchi che avvengono ogni giorno è una cosa giusta da fare. Secondo me sono state male interpretate le sue parole”, ha concluso il ministro.

ANSA L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato

Il presidente del comitato militare Nato, in un’intervista al Financial Times, ha sostenuto che, “se c’è un’organizzazione che non ha mai attaccato nessuno e mai invaso nessun Paese per dominarlo e conquistarlo, è la Nato”. “Mentre invece – ha aggiunto – mi risulta che la Russia nell’ultimo secolo abbia cercato di invadere ben 19 nazioni. Quindi questo non è paragonabile”.

Da segnalare che l’intervista dell’ammiraglio risale al 18 ottobre scorso, quindi prima degli ultimi negoziati di pace. Sintetizzando, Dragone ha detto che finora l’Ue è stata quasi sempre passiva nel subire attacchi informatici, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo da parte della Russia.

Per questo la Nato starebbe considerando l’idea di una risposta più incisiva alle azioni ordinate dal Cremlino, inclusa la possibilità di un cyber-attacco preventivo.

“Mentre Usa, Ucraina e Russia cercano una mediazione, gettare benzina sul fuoco con toni bellici o evocando “attacchi preventivi” significa alimentare l’escalation. Non avvicina la fine del conflitto: la allontana. Serve responsabilità, non provocazioni”. Così la Lega, in una nota, ha esternato il proprio disappunto nei confronti di quanto esternato da Dragone.

L’ammiraglio sulla leva militare: “Contribuire alla sicurezza collettiva”

Nelle scorse ore l’ammiraglio ha concesso un’intervista a Il Foglio. Non ha parlato delle polemiche legate alle sue frasi sulla Russia.

Ha invece detto che è inutile che venga ripristinata la leva militare obbligatoria. “Per prima cosa – ha spiegato – l’Italia deve riscoprire capacità operativa e rapidità nelle risposte. Vanno poi incrementate le interoperabilità con gli alleati e la capacità di operare in sistemi complessi”.

Per Dragone, oggi non ha più senso il servizio militare obbligatorio vecchio stile. “Lavorare nella Difesa significa contribuire alla sicurezza collettiva, non solo ‘fare il militare'”, ha sottolineato.