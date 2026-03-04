Guido Crosetto nega le tensioni con Giorgia Meloni dopo il viaggio a Dubai, "falsità totale, incommentabile"

Guido Crosetto ha smentito le voci di tensioni con Giorgia Meloni a causa del viaggio a Dubai e ha negato di avere interessi economici negli Emirati. “Da tre anni non viaggio mai con la scorta quando sono con la famiglia, mai”, ha affermato il ministro della Difesa in un’intervista al Corriere della Sera.

Guido Crosetto e i rapporti con Giorgia Meloni

“È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L’ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare”, sono state le parole di Crosetto al Corriere della Sera riguardo ai suoi rapporti con la premier Giorgia Meloni.

Il ministro della Difesa ha smentito che la presidente della Repubblica sia arrabbiata con lui.

ANSA

“Ci parlo in continuazione e i rapporti sono ottimi, nessuno può dire che fosse furibonda con me perché non lo era per nulla. Ci siamo sentiti anche oggi (ieri, ndr) mentre ero in volo per Belgrado. Il resto è incommentabile“, ha affermato.

Nessun affare a Dubai

Alla domanda se potesse anche smentire che il ministro si trovasse con la famiglia negli Emirati per affari, Crosetto ha sottolineato: “Non ho alcun interesse a Dubai“.

Si discute ancora sul perché il titolare della Difesa sia partito all’insaputa della Farnesina e perché sia arrivato a Dubai senza scorta. Su questo ultimo punto il ministro ha spiegato che “da tre anni non viaggio mai con la scorta quando sono con la famiglia”.

“Siamo sull’orlo del baratro – ha aggiunto Crosetto – e parliamo di un mio viaggio privato? Non avete idea di cosa sto facendo e dei rischi reali che viviamo, ciò che faccio non sempre può essere detto. E se oggi sono dove sono ci sarà un perché, anche se nessuno capisce”.

Alla domanda sul perché fosse volato a Dubai il giorno prima dell’attacco di Trump e Netanyahu contro Teheran, il ministro ha ammesso di aver “dato la risposta più banale e problematica per me. Vacanze, punto”.

Conte sul viaggio a Dubai di Crosetto

“Francamente sono rimasto turbato dalla posizione che ha assunto il ministro Crosetto”, è stato il commento del leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a DiMartedì sulla polemica per il viaggio del ministro della Difesa a Dubai, all’insaputa di Governo e forse anche dell’intelligence, il giorno prima dell’attacco di Usa e Israele all’Iran.

“Questo suo viaggio – ha aggiunto – è diventato un mistero inesplicabile. Lì ci sono già da giorni due portaerei americane, le minacce di attacchi già ci sono da tempo, c’è uno scenario di crisi altamente preoccupante e allarmante. Il nostro ministro della Difesa si trova lì come un turista inconsapevole”.

Calenda commenta il viaggio a Dubai di Crosetto

Sempre a DiMartedì, sulla vicenda del viaggio a Dubai di Guido Crosetto è intervenuto anche il leader di Azione Carlo Calenda.

“Io non ho proprio capito cosa sia successo”, ha detto Calenda alla domanda se fosse simbolico che il ministro della Difesa italiano si sia ritrovato chiuso dentro una stanza d’albergo senza sapere cosa stesse accadendo.

“Non ho capito se stesse lì per vacanza, semi vacanza, ha incontrato qualcuno, non ha incontrato nessuno, perché ha pagato tre volte il biglietto. Non ho capito niente”, ha concluso.