Guido Crosetto operato al Fatebenfratelli, asportati tre polipi al colon: il ministro della Difesa sta bene

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma. L’operazione, che è stata eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Come riporta un comunicato della Difesa, il ministro sta bene ed è in buone condizioni.

Come sta Guido Crosetto

Il ministro Guido Crosetto è in ottime condizioni e ora si attende ora l’esito dell’esame istologico, fa sapere una nota della Difesa. Si è trattato di interventi previsti da tempo e sempre posticipati, ma che non sono stati eseguiti in forma di urgenza, aggiunge la nota, in cui si specifica anche che il ministro è già tornato al lavoro.

L’intervento a cui si è sottoposto Crosetto ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi) e l’operazione è stata eseguita con successo.

ANSA

Guido Crosetto

L’intervento è avvenuto all’ospedale Fatebenefratelli di Roma.

Gli auguri di Giorgia Meloni e del governo

“Forza Guido”, ha scritto su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando la notizia dell’intervento.

“Un sincero augurio di pronta guarigione al Ministro Guido Crosetto, con l’auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione”, ha scritto invece il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Anche il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha mandato i suoi auguri al ministro: “Un abbraccio e auguri di pronta guarigione a Guido Crosetto da tutti noi. Forza Guido!”, ha scritto sui social.

“All’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione”, è il pensiero del presidente del Senato Ignazio La Russa.

La nota della Difesa: “Già al lavoro”

Il ministro “ringrazia tutti per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti, ma ribadisce che la situazione è pienamente sotto controllo e che già è tornato al lavoro, come sempre”, si legge in una nota diffusa successivamente.

Ecco la nota con cui la Difesa ha riassunto quanto avvenuto: “Il ministro si è sottoposto a esami che hanno comportato l’asportazione di alcuni polipi e dei prelievi da analizzare, ma senza alcuna preoccupazione, mentre sabato scorso si era sottoposto a dei controlli cardiologici presso la struttura poliambulatorio Montezemolo di Roma”.

Il comunicato poi aggiunge: “All’ospedale Fatebenefratelli, il ministro è stato seguito dal professor Guido Costamagna, dal dottor Milutin Bulajic. All’ambulatorio Montezemolo dal dottor Paolo Giuliani, oltre che dal professor Nicola Galea, radiologo del Policlinico Umberto I”.

Polipi al colon, quello che serve sapere

In Italia, come spiega in maniera molto esaustiva il sito dell’Humanitas, i dati di incidenza deltumore del colon-rettosono particolarmente alti: risulta infatti la seconda neoplasia più comune in entrambi i sessi.

Nella maggior parte dei casi si sviluppa a partire dai cosiddetti polipi intestinali, tumori benigni del colon retto che originano dal rivestimento mucoso dell’intestino, e che possono evolvere in forme maligne nel 5% dei casi. Tali polipi interessano circa una persona ogni 4 a partire dai 50 anni.

Spesso, i polipi intestinali si manifestano in maniera asintomatica, ma quando iniziano ad accrescersi ed evolvere possono svilupparsi sintomi come sangue nelle feci, anemia da carenza di ferro e disturbi dell’alvo.

Cosa fare in caso di polipi intestinali

Come spiega sempre l’Humanitas, il primo passo per la diagnosi di polipi intestinali e forme precoci del tumore è l’esame delle feci (con le regioni che invitano la popolazione target, in genere tra i 50 ed i 75 anni, ogni due anni ad eseguire il test). Il secondo esame che consente di confermare la diagnosi di polipi è la colonscopia.

In sede di colonscopia, gli eventuali polipi intestinali individuati vengono generalmente rimossi in endoscopia. Se, invece, i polipi sono evoluti in forme tumorali maligne più avanzate sarà necessario il ricorso alla chirurgia.

Quando la colonscopia ha esito negativo, al di sotto dei 50 anni l’indicazione può anche essere quella di effettuare l’esame dopo 10 anni circa. Se invece viene rilevata la presenza di polipi intestinali le indicazioni per lo screening cambiano: con meno di tre polipi in fase adenomatosa la colonscopia è consigliata a 5 anni; con più di tre polipi in fase adenomatosa od uno di dimensione maggiore di 10 mm o con displasia di alto grado, la colonscopia è consigliata 3 anni.