Guido Crosetto telefona a Piazzapulita, scontro con Formigli e Montanari: "Non siamo un citofono", "Si calmi"

Guido Crosetto: la telefonata a Piazzapulita

Nel corso della puntata di Piazzapulita andata in onda su La7 il 2 ottobre, il ministro della difesa Guido Crosetto si è scontrato in diretta tv con Tommaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, e con il conduttore Corrado Formigli.

Lo scontro ha avuto origine dall’intervento di Montanari, che ha commentato i ringraziamenti di Crosetto a Israele “per aver usato la minor forza possibile” con gli italiani presenti sulla Flotilla.

“Io non ho mai visto un governo ringraziarne un altro che ha fatto un atto illegale (…) invece di denunciarle”, ha affermato Montanari.

Dopo le frasi di Montanari, Crosetto ha richiesto di poter intervenire telefonicamente in trasmissione.

“Volevo spiegare che c’è una grande differenza tra vivere la vita e immaginare la vita che uno vorrebbe”, ha esordito il ministro. “Io non posso vivere la realtà che vorrei ma devo, come ministro della difesa, sentire situazioni drammatiche”.

Lo scontro con Formigli

L’intervento telefonico di Guido Crosetto a Piazzapulita si è però trasformato in un vero e proprio scontro. Il conduttore Formigli ha infatti tentato di interrompere il ministro per porgli delle domande. Crosetto, però, proseguiva il discorso senza interrompersi.

Durissima, a quel punto, la reazione del conduttore: “Lei ha telefonato, accetterà anche una domanda. Non siamo una buca delle lettere, finisca il suo intervento, vorrei fare una domanda se permette, se no diventiamo un citofono”.

“Finivo solo di parlare, si calmi Formigli”, ha replicato Crosetto. “Non volevo disturbare il suo giocattolo e distruggere il suo racconto (…). Volevo solo ripristinare la verità e come funziona quando si governano istituzioni nell’interessa di una nazione”.

“Un giocattolo che stava guardando anche lei, ci gioca anche lei con il giocattolo”, ha risposto Formigli.

Montanari: “Propaganda di un complice del genocidio”

I toni dello scontro tra Crosetto, Formigli e Montanari a Piazzapulita non si sono placati fino alla conclusione dell’intervento del ministro.

“Questo governo (…) ha tutelato i cittadini italiani”, ha proseguito Crosetto. “Quello che sta facendo per cercare di fermare questa guerra e gli aiuti che ha portato questo governo in questi anni non sono secondi a nessun altro in Europa”.

“Propaganda, propaganda di un complice del genocidio”, ha ribattuto Montanari.

Il collegamento a Dritto e rovescio

Crosetto è successivamente intervenuto in collegamento anche su Rete 4 a Dritto e rovescio, con toni decisamente differenti rispetto a quelli di Piazzapulita.

Nel suo intervento, il ministro ha commentato gli ultimi eventi che hanno riguardato la Flotilla e l’intervento da parte di Israele, definito “un blocco navale, non un attacco”.

Crosetto ha sottolineato che “non c’è stato alcun ferito, stanno tutti bene”.

Ha poi insistito sulla legittimità del blocco, ricordando che “il blocco navale è stato considerato legittimo 10 anni fa dall’ONU, quando fu esercitato nei confronti di una barca turca, e portò addirittura alla morte di 10 persone”.

Il ministro ha poi spostato l’attenzione dalla legittimità dell’intervento alla sicurezza degli attivisti italiani: “Il tema nostro non è mai stato vedere la legittimità. L’unico punto era garantire la sicurezza delle persone”.