Guido Gianni, grazia da Mattarella al gioielliere che uccise due rapinatori e venne condannato a 12 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia: tra i beneficiari c’è Guido Gianni, gioielliere di Nicolosi che nel 2008 uccise due rapinatori. Gli sono stati condonati 3 anni e 2 mesi dei 12 anni e 4 mesi inflitti; il caso richiama un immediato confronto con Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, la cui richiesta di grazia attende risposta.

Mattarella firma la grazia per Guido Gianni

In tutti e tre i casi esaminati dal Presidente della Repubblica, il ministro della Giustizia, chiusa l’istruttoria obbligatoria, aveva espresso parere favorevole. Fra i provvedimenti di grazia firmati da Sergio Mattarella, l’attenzione va soprattutto a Guido Gianni, classe 1960, la cui vicenda risale a 18 anni fa.

Per il gioielliere di Nicolosi, in provincia di Catania, la clemenza è parziale. Vengono cancellati 3 anni e 2 mesi dei 12 anni e 4 mesi di reclusione, inflitti per duplice omicidio e tentato omicidio. Il Capo dello Stato ha valutato il via libera del magistrato di sorveglianza e i 5 anni e 3 mesi già espiati. La pena residua scende sotto i quattro anni, soglia che consente di valutare l’affidamento in prova al servizio sociale.

ANSA/Change.org

Il gioielliere uccise due rapinatori

Il 18 febbraio 2008, poco prima delle 19, tre rapinatori armati e col volto coperto irruppero nella gioielleria di famiglia, che aveva annesso un laboratorio orafo. La moglie di Gianni, Maria Angela Distefano, fu malmenata e minacciata con una pistola che si rivelò poi a salve, priva del tappo rosso.

Il marito, che stava lavorando nel retrobottega, accorse con la sua pistola regolarmente detenuta e sparò un paio di colpi in aria. Seguì una colluttazione. Morirono Davide Laudani e Sebastiano Catania, entrambi ventunenni. Il terzo, Fabio Pappalardo, rimase ferito.

Secondo le perizie medico-legali e balistiche, i colpi letali furono esplosi mentre i tre scappavano e li raggiunsero alle spalle. La difesa, con gli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo, ha sempre invocato la legittima difesa e uno status psicofisico compromesso dall’aggressione alla moglie.

La Procura aveva chiesto 17 anni, ma l’11 dicembre 2019 la Corte d’assise di Catania ne inflisse 13. La condanna è poi diventata definitiva dopo la Cassazione.

Gianni e Roggero

Il parallelo con Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), è inevitabile. Anche lui, dopo una rapina nel suo negozio il 28 aprile 2021, è stato condannato in via definitiva, a 14 anni e 9 mesi, per duplice omicidio volontario e tentato omicidio. Secondo i giudici avrebbe inseguito e colpito due rapinatori in fuga, a minaccia ormai cessata.

Si è costituito a Bollate il 17 luglio. La moglie, Mariangela Sandrone, ha presentato domanda di grazia. Il 14 settembre il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il differimento della pena, e l’istruttoria al ministero prosegue.

Le somiglianze fra i due casi però finiscono qui. Gianni ha già scontato oltre cinque anni, e la sua grazia è parziale, mirata a rendere possibile una misura alternativa. Roggero è appena entrato in carcere e dal 2021 si dichiara innocente, un aspetto che nella prassi del Quirinale pesa, perché si guarda al riconoscimento delle proprie responsabilità.

C’è da considerare, inoltre il clima attorno al caso Roggero, diventato terreno di scontro istituzionale. In seguito alle pressioni da parte di diverse anime del centrodestra (con Salvini in pole), Mattarella aveva convocato il ministro Nordio per ribadire che la grazia è una prerogativa del Presidente.

Un precedente in senso stretto, dunque, non c’è. Ogni decreto è un atto individuale e il Quirinale non ha collegato i due casi. La vicenda di Gianni mostra però quali elementi contano: pena già in gran parte espiata, parere favorevole della sorveglianza, effetto limitato alla possibilità di una misura alternativa.