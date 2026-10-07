Guido Gianni graziato da Mattarella, parla la moglie del gioielliere che uccise due rapinatori: "Il mio eroe"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mattarella concede la grazia parziale a Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2008. La moglie Maria Angela Distefano rompe il silenzio: “Mi ha salvato la vita, fino a ieri piangevo di dolore, oggi piango di gioia”.

La grazia di Mattarella

La notizia della grazia parziale per Guido Gianni è stata accolta con grande emozione da Maria Angela Distefano, moglie del gioielliere. La donna aveva sostenuto per anni la richiesta di grazia, arrivando anche a promuovere una raccolta firme.

“Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale: per me, lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza” ha detto Distefano dopo aver appreso della decisione, come riporta TgCom.

ANSA/Facebook - Maria Angela Distefano

“Fino a ieri piangevo lacrime di dolore, oggi piango di gioia” ha dichiarato la donna. Ora la famiglia attende di conoscere con precisione gli effetti del provvedimento sulla posizione del 66enne. “Ho parlato con l’avvocato e attendiamo il risultato dei conteggi sugli anni che gli restano da scontare e quelli che gli sono stati graziati”.

Guido Gianni sarà libero?

L’obiettivo, ha chiarito la moglie, è uno soltanto: poter rivedere il marito libero. La grazia, infatti, non equivale automaticamente alla scarcerazione.

Dopo la riduzione della pena, il residuo da scontare è comunque inferiore a quattro anni e questo consente al Tribunale di sorveglianza di valutare l’eventuale affidamento in prova al servizio sociale. La decisione finale sulla misura alternativa spetta quindi alla magistratura di sorveglianza.

Gianni, oggi 66enne, era stato condannato definitivamente a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio. La grazia concessa da Mattarella estingue 3 anni e 2 mesi della pena. Il provvedimento tiene conto anche del parere favorevole espresso dal magistrato di sorveglianza e dei 5 anni e 3 mesi di reclusione già scontati.

La rapina nella gioielleria di Nicolosi

La vicenda risale al 18 febbraio 2008. Tre uomini entrarono nella gioielleria di Gianni, nel centro di Nicolosi, mentre nel negozio si trovavano il commerciante e la moglie Maria Angela Distefano.

Secondo la ricostruzione dell’epoca, uno dei rapinatori minacciò la donna con una pistola che in seguito risultò essere una replica priva del tappo rosso. L’arma, proprio per le sue caratteristiche, poteva però apparire autentica durante l’assalto.

La donna venne aggredita e minacciata, mentre Gianni, che si trovava nel laboratorio, intervenne armato di una pistola regolarmente detenuta. Il gioielliere esplose inizialmente alcuni colpi in aria.

La situazione degenerò rapidamente e ne seguì una colluttazione. Gianni sparò quindi contro i rapinatori: due di loro, Davide Laudani e Sebastiano Catania, morirono; il terzo, Fabio Pappalardo, rimase ferito e fu successivamente fermato dai carabinieri.

La dinamica degli spari sarebbe diventata uno degli elementi centrali del processo. Secondo le ricostruzioni balistiche e medico-legali riportate durante il procedimento, i colpi mortali avrebbero raggiunto i due uomini mentre si stavano allontanando. È proprio su questo punto che si è concentrata la valutazione dei giudici sulla legittima difesa.