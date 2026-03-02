Guido Oppido si difende sul trapianto del bimbo col cuore bruciato, "ho fatto tutto bene e non merito questo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il cardiochirurgo Guido Oppido parla per la prima volta a “Lo Stato delle Cose” e si dice vittima nella vicenda di Domenico, il bambino con il “cuore bruciato“. Il medico respinge le accuse sull’espianto e sul messaggio “ok cuore”, sostiene di aver operato brillantemente tremila bambini in Campania e chiede che siano i giudici a chiarire cosa sia andato storto.

Bambino con il cuore bruciato, la verità del chirurgo

Per la prima volta il cardiochirurgo Vincenzo Oppido è intervenuto pubblicamente sul caso di Domenico, il bambino con il “cuore bruciato“, che lo vede al centro dell’indagine. Ha parlato ai microfoni di “Lo Stato delle Cose”, intervistato da Alessio Lasta, offrendo una versione carica di tensione e amarezza.

Il medico ha respinto ogni accusa e rivendicato il proprio operato, parlando apertamente di un’esposizione mediatica che, a suo dire, gli avrebbe “rovinato la vita”.

ANSA

Le parole di Guido Oppido

“Ho fatto tutto quello che dovevo fare, e anche bene. Non merito di essere trattato così. Voi giornalisti mi state rovinando la vita, mi avete distrutto la vita” ha sbottato Oppido.

Il chirurgo ha sottolineato di aver eseguito con successo migliaia di interventi. “Tremila ne ho operati, tremila. Tutto questo lo sto passando perché ho provato ad aiutare i figli degli altri, ok? Parli con tutti quelli che ho operato, che sono disperati, che mi stanno tutti vicino”.

Il messaggio “ok cuore”

Al centro delle contestazioni vi è anche un presunto messaggio (“ok cuore”) che, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe dato il via libera a velocizzare la procedura di espianto.

“Di tutte queste belle cose ne parleremo con i giudici” ha risposto Oppido. “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, quindi io sono la vittima. Cos’è andato storto me lo deve dire lei, non lo so dire cos’è andato storto”.

L’ultimo passaggio chiave riguarda la gestione del materiale utilizzato durante l’intervento. “Qualcuno ha messo del ghiaccio secco al posto del ghiaccio normale, ok? Ne posso avere colpa io? E vi dovete chiedere perché sto passando questo io? Forse qualcuno ha messo qualcosa che non doveva mettere?”

Le indagini sulla morte di Domenico