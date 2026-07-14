Guido Stazi nuovo presidente della Consob dopo Paolo Savona, si tratta di un ritorno: quali poteri avrà

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Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina di Guido Stazi a presidente della Consob, scegliendo un profilo tecnico con una lunga esperienza nelle autorità indipendenti. L’indicazione di Guido Stazi arriva dopo diversi mesi di stallo sulla scelta del nuovo presidente.

Consob, sciolte le riserve sul nuovo presidente

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri contiene disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione del disagio giovanile, ordinamento e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno.

È nella stessa riunione, durata circa venti minuti, che il governo ha inoltre avviato la procedura per la nomina di Guido Stazi a presidente della Consob, l’Autorità che vigila sui mercati finanziari italiani.

Guido Stazi, chi è il giurista scelto dal governo

Guido Stazi arriverà alla presidenza della Consob come successore di Paolo Savona, il cui mandato è terminato nei mesi scorsi. La scelta arriva dopo una lunga fase di confronto all’interno della maggioranza.

Stazi, 68 anni, è attualmente segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) e vanta una lunga esperienza nelle autorità indipendenti italiane.

Laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, nel corso della sua carriera è stato Capo di Gabinetto dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e Segretario Generale della Consob tra il 2013 e il 2017.

Oltre a svolgere il ruolo di docente universitario di Economia e Politica della concorrenza presso l’Università di Siena, Stazi è stato responsabile del Comitato Valutazioni Economiche dell’Autorità Antitrust. È inoltre autore di numerose pubblicazioni dedicate proprio all’antitrust, alla regolazione dei mercati, all’economia digitale e alle piattaforme online.

Una scelta ponderata

Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, la designazione di Stazi avrebbe garantito un punto di equilibrio all’interno della coalizione di governo, che ha preferito affidare la guida dell’Autorità a un profilo tecnico con una consolidata esperienza istituzionale.

L’indicazione della sua figura arriva dopo diversi mesi di impasse sulla scelta del nuovo presidente della Consob. Tra i nomi circolati nei mesi precedenti figurava anche quello del sottosegretario al Ministero dell’Economia Federico Freni.

L’accelerazione è maturata proprio nella giornata successiva alla presentazione della Relazione annuale della Consob, quando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva lasciato intendere che la nomina sarebbe stata affrontata nel corso della settimana.

Che cos’è la Consob e quali sono i suoi compiti

La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare sui mercati finanziari italiani, garantendo la trasparenza, la correttezza dei comportamenti degli operatori e la tutela degli investitori.

Nello specifico, l’Autorità si occupa di vigilare sulle società quotate e di controllare i mercati regolamentati, contrastando gli abusi di mercato, come insider trading e manipolazione dei prezzi. Svolge inoltre un ruolo di supervisione sugli intermediari finanziari e di verifica della correttezza delle informazioni fornite agli investitori attraverso prospetti e comunicazioni societarie.

Notizia in aggiornamento