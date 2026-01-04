Guillermo Mariotto su Maduro e il Venezuela, "ha distrutto il Paese ma era meglio se Trump non interveniva"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lo stilista e personaggio televisivo Guillermo Mariotto, nato a Caracas nel 1966, ha commentato la cattura in Venezuela di Nicolás Maduro. Su ordine di Donald Trump, è stato effettuato un blitz lampo in terra venezuelana tramite cui sono stati arrestati il dittatore e sua moglie Cilia Flores, entrambi incriminati dal tribunale distrettuale meridionale di New York per narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi da guerra.

Guillermo Mariotto: “Maduro? Una disgrazia, ma speravo in un cambio diverso”

“Prima o poi doveva finire… Il governo di Maduro è stato una disgrazia per il Paese, lo ha distrutto e ridotto un popolo alla sofferenza”. Così Guillermo Mariotto ai microfoni dell’AdnKronos.

“Dopo 20 anni spero possa ritornare la democrazia, quella vera, la socialdemocrazia non ha funzionato”, ha aggiunto il giudice di Ballando con le Stelle.

ANSA Una foto distribuita dall’ufficio stampa della Casa Bianca mostra il presidente venezuelano Nicolas Maduro dopo la cattura

Mariotto ha però criticato l’operato statunitense, affermando che “sarebbe stato un bene per il Paese che ci fosse stato un cambio di governo diverso, senza l’intervento di Trump e degli americani“.

Dall’altro lato, lo stilista ha dichiarato che una simile azione era prevedibile visto che “da anni il Venezuela è allo stremo, i cittadini alla fame per colpa di una classe dirigente inadeguata e gli Stati Uniti ‘avvelenati’ dalla droga che parte dai porti del Venezuela”.

L’arresto e il trasferimento negli Usa

Maduro, dopo la cattura, è stato portato sulla nave militare Uss Iwo Jima. Poi, in aereo, è arrivato a New York dove è stato trasferito nel carcere di Brooklyn.

Il presidente americano, Donald Trump, ha riferito che il Venezuela sarà governato temporaneamente da un gruppo di figure americane e venezuelane fino a quando sarà possibile organizzare una “transizione sicura“.

L’ultimatum di Trump e la proposta di un esilio in Turchia

Il New York Times, citando diverse fonti americane e venezuelane coinvolte nei colloqui di transizione, ha raccontato che Nicolás Maduro, a fine dicembre, ha rifiutato un ultimatum di Trump.

Il tycoon gli avrebbe intimato di lasciare l’incarico e di accettare un esilio dorato in Turchia. Il dittatore avrebbe però rispedito al mittente l’offerta. Nelle scorse ore la cattura attraverso un blitz lampo.