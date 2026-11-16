Guillermo Mariotto sul possibile addio di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, "sono scelte che si fanno"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo il video di Barbara d’Urso su quanto accaduto nella puntata di Ballando con le stelle, arriva anche la parola di Guillermo Mariotto. Secondo lo stilista e giudice di Ballando con le stelle, Barbara d’Urso avrebbe un solo problema: “Vuole essere al centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti”. Secondo questi infatti il dramma è scoppiato solo perché la nuova giudice vuole “comparire”. Sulla possibilità che lasci Ballando con le stelle, Mariotto risponde: “Sono scelte che si fanno”.

Mariotto sul possibile addio di Barbara a Ballando

Guglielmo Mariotto ha commentato all’Adnkronos la litigata con Barbara d’Urso a Ballando con le stelle e il suo possibile addio al programma.

Secondo lo stilista e giudice di Ballando con le stelle, Ballando è una corazzata: “Quando si sale sopra si va incontro al mare calmo, ma anche a tempeste”. Barbara d’Urso però avrebbe un problema, secondo il giudice: “Vuole essere al centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma… Solo per comparire”.

Secondo il giudice, Barbara d’Urso non sa stare al gioco. Se dovesse lasciare Ballando, risponde: “Sono scelte che si fanno“. Aggiunge che le ha già chiesto scusa, lo ha fatto in diretta e che gli dispiace se la sia presa.

Sul profumo spruzzato

Tornando su quanto accaduto in puntata, ovvero di aver spruzzato il profumo in direzione della collega giudice affermando di sentire puzza, Mariotto ha dichiarato che non voleva farlo di proposito.

“Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l’altro di Hermès, contro di lei”, dichiara. Spiega che lo voleva fare sul balconcino e quindi verso di sé.

Poi aggiunge: “Purtroppo sono vicino alla porta, giungono cattivi odori“. Dice che, siccome gli studi della Rai sono in campagna, ci sono animali, topi e cinghiali, e che il suo è un “profumo di libertà”.

Lo sfogo di Barbara d’Urso sui social

Dall’altra parte Barbara d’Urso si è sfogata sui social intorno alle quattro di notte, pubblicando un video sul suo canale YouTube nel quale dice di essere ancora scioccata e di non riuscire a dormire per quanto è accaduto sabato 14 novembre.

Ha parlato di un “atteggiamento per umiliare una persona” e che trova questa cosa accaduta “imperdonabile e molto triste”.

Soprattutto dichiara di non essersi sentita protetta e che alla fine il programma è andato avanti come se nulla fosse accaduto. Per il momento Milly Carlucci non ha rilasciato dichiarazioni.