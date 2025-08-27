Guillermo Maripan del Torino accusato di revenge porn, calciatore si difende: "Piano estorsivo contro di me"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuove accuse mosse nei confronti di Guillermo Maripán. Il calciatore 31enne capitano della nazionale del Cile e in forza al Torino è stato accusato di revenge porn dall’ex fidanzata, l’influencer Carmen Castillo. La giovane sostiene che l’uomo abbia divulgato loro video intimi. L’atleta è ora stato denunciato anche da un’altra donna, la quale ha dichiarato di aver avuto una relazione con Maripán e che il 31enne ha influito negativamente sulla sua vita. Il giocatore, tramite una nota pubblicata via social, ha rigettato quanto esternato dalle due donne sul suo conto, affermando che contro di lui è in atto un “piano estorsivo”.

Guillermo Maripán accusato di revenge porn

È stato lo stesso difensore del Torino a rivelare che è stata avviata una nuova azione giudiziaria nei suoi confronti. Dopo le accuse di Carmen Castillo, ne sono arrivate altre.

La seconda donna che punta il dito contro di lui ha affermato di aver intrattenuto un rapporto sentimentale con il calciatore stesso, il quale “ha influito” negativamente “sulla mia stabilità fisica, psicologica, emozionale, digitale ed economica”.

ANSA Guillermo Maripán con la maglia del Torino

Tale testimonianza è stata riportata in un post da Castillo ed è stata prontamente commentata dall’atleta cileno che si è difeso, bollando il tutto come fake news.

Il calciatore del Torino si difende: “Fatti privi di veridicità”

Fatti “privi di veridicità” scrive Maripán in un comunicato diramato sul suo account Instagram.

Il 31enne nega “categoricamente” la versione delle due donne e di aver commesso il reato di revenge porn, aggiungendo che i social network non devono essere usati “per denigrare gli altri” in quanto “è una pratica inaccettabile che non dovrebbe trovare spazio nel nostro ambiente”.

Il giocatore, sempre nella nota diramata, ha sottolineato di essere “concentrato sulla mia famiglia, sulla mia gente, sulla mia nazionale e sul mio club, con tutta l’energia e l’entusiasmo di sempre”.

Maripán accusa le due donne: “Manovra estorsiva”

Maripán ha inoltre sostenuto che le accuse che sta fronteggiando sono “parte di una manovra chiaramente estorsiva e palesemente diffamatoria” da parte della sua ex Carmen Castillo.

E ancora, il calciatore ha riferito che l’influencer si sarebbe detta disponibile a ritirare la querela “in cambio del pagamento di una somma milionaria che supera i 300 milioni di pesos”, vale a dire quasi 300 mila euro.

Maripán ha concluso scrivendo di rifiutare “categoricamente questo tipo di pratiche, che costituiscono un abuso del sistema giudiziario e una forma illegittima di pressione”.

Ha quindi ribadito il proprio impegno verso la trasparenza, dicendosi sicuro che verrà a galla a suo favore la “verità attraverso le vie legali corrispondenti”.