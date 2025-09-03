Guillermo Ochoa scomparso prima della firma sul contratto col Burgos, esce a prendere un caffè e scappa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Vado a prendere un caffè”, ma infine non è più tornato. Ha destato scalpore l’insolita storia di Guillermo Ochoa, portiere messicano detto Memo, che si è sottratto con un sotterfugio alla firma del contratto con il Burgos, squadra castigliana che gioca nella Segunda Division spagnola. Il calciatore, dopo la fuga, si è reso irrintracciabile.

La scomparsa di Guillermo Ochoa

Che fine ha fatto Guillermo Ochoa? Se lo chiedono insistentemente i media spagnoli e migliaia di utenti sul web.

Il calciatore messicano 40enne ha fatto perdere le proprie tracce nella città di Burgos, nella regione spagnola di Castiglia e León.

ANSA Guillermo Ochoa con la maglia della nazionale del Messico

Ochoa si trovava in città per firmare un nuovo contratto con la squadra locale, ma è letteralmente scappato dagli uffici del club.

Poco prima di apporre la firma e concludere l’accordo, lo sportivo ha chiesto di poter uscire un momento, giusto il tempo di prendere un caffè.

I minuti, però, passavano e Ochoa non tornava più. I dirigenti hanno provato a chiamarlo, ma il suo telefono era spento.

Il campione del Messico si è reso irrintracciabile e non ha dato alcuna motivazione al proprio tirarsi indietro all’ultimo momento.

Il no al contratto col Burgos

Tutta la documentazione era completa, così come erano state svolte le necessarie visite mediche, tutte con esito positivo.

Le richieste dell’agente di Ochoa erano state esaudite, c’era solo un piccolo dettaglio che lo sportivo ha chiesto di modificare.

La stampa locale dice che a far scappare il calciatore sia stato l’ingaggio, inferiore persino allo stipendio minimo previsto nella seconda serie spagnola.

Inoltre, il Burgos aveva chiesto l’incasso del 60% dei proventi ricavati dagli sponsor legati al popolare calciatore messicano.

Di fronte alla fuga di Ochoa, il club castigliano ha ingaggiato repentinamente il portiere Jesus Ruiz, in arrivo dal Racing de Ferrol.

Chi è il portiere messicano

Francisco Guillermo Ochoa Magaña, classe 1985, è considerato il miglior portiere nella storia del Messico.

Si tratta del portiere con il maggior numero di presenze in nazionale, partecipe a cinque campionati del mondo – e pare si prepari al sesto.

In patria è popolarissimo e viene chiamato Memo, il soprannome che aveva da bambino.

In Europa ha indossato le maglie di Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Lieg. Ha giocato anche in Italia, nella Salernitana.