Giuliacci lancia l'allarme sulle ondate di calore e invoca il nucleare, "si rischia il punto di non ritorno"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Anche il famoso meteorologo Mario Giuliacci lancia l’allarme sulle ondate di calore in quella che rischia di poter diventare l’estate più calda di sempre. Intervenendo in collegamento nel corso della trasmissione Zona Bianca, condotta da Giuseppe Brindisi, il fisico 85enne ha lanciato l’appello affinché non venga raggiunto il cosiddetto “punto di non ritorno”, invocando a gran voce il nucleare in Italia poiché il piano per arrivare alle energie rinnovabili è ancora in ritardo. E non è mancata la polemica politica, con Giuliacci che ha parlato anche del possibile referendum per il nucleare, con l’esito che potrebbe essere “addomesticato da chi di dovere”.

L’allarme di Giuliacci sul caldo record

Intervenendo in collegamento nel corso dell’ultima puntata di Zona Bianca di giovedì 6 agosto, Mario Giuliacci ha parlato del riscaldamento globale e delle temperature record dell’estate.

Una stagione, quella in corso, che rischia di essere tra le più calde di sempre; ma non la più calda, ha ricordato il meteorologo, che però ha lanciato un chiaro allarme.

IPA

“Dobbiamo preoccuparci, nessuno può negare che ci sia il surriscaldamento del Pianeta. Il termometro dice che la temperatura sta crescendo anno dopo anno, queste sono le conseguenze”, ha detto.

La previsione sul “punto di non ritorno”

L’85enne, per anni volto delle previsioni meteo dei telegiornali Mediaset, ha voluto anche sottolineare l’emergenza in atto riguardo le recenti ondate di caldo.

Infatti, dati alla mano, le ultime quattro estati più calde di sempre sono state registrate negli ultimi sei anni. Elemento da non trascurare per chi può pensare che nel futuro qualcosa potrebbe cambiare e che quella in atto è solo un’anomalia.

Il messaggio, secondo Giuliacci, appare chiaro: “Si rischia il punto di non ritorno“.

L’appello sul nucleare: polemica sul referendum

Come risolvere la situazione? Non c’è una risposta immediata, secondo Giuliacci, in quanto il piano per le energie rinnovabili in Italia, come in tutta Europa, è ancora in ritardo.

E allora l’appello dell’ex del Genio aeronautico sembra direzionato verso un’unica strada: “Bisognerà passare al nucleare“.

A parlare, ha spiegato Giuliacci, è “il fisico che poi ha fatto il meteorologo”.

Sulla questione spinosa del nucleare, però, non si è tirato indietro nel fare una polemica politica: “Se si farà un referendum lo perderemo, perché il topolino addomesticato da chi di dovere dirà ‘no al nucleare’. Allora si rischierà il punto di non ritorno”.

Il problema degli invasi

Nel corso della trasmissione, poi, si è parlato anche dei mini-invasi e dei tanti e troppi ostacoli per la realizzazione.

Ed è quando il conduttore Giuseppe Brindisi lo ha visto contrariato che Giuliacci si è sfogato andando contro “questa ideologia verde”.

“Sono favorevole agli invasi. Quelli che vengono richiesti sono contestati non da chi li vorrebbe ma da coloro che a tutti i costi dicono che le rive degli invasi crescono e minacciano gli uccellini. E allora è più importante l’uomo o sono più importanti gli uccellini?”, la provocazione del meteorologo.

Poi ha aggiunto stizzito: “Sono un fisico e mi vergogno che i mini-invasi non trovino accoglienza per resistenze locali. Dicono che li vogliono, ma purché ‘non sia nel mio giardino’. Questa è ideologia verde”.