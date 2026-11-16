Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo denunciato per ricettazione dopo il ritrovamento di oltre 22mila euro in contanti nella sua auto. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 67enne, residente a Lecce, è stato controllato dagli agenti della Squadra Mobile durante un servizio antidroga; il denaro e due cellulari sono stati sequestrati.

Lecce: controllo vicino alla Concattedrale

Gli agenti della Sezione Antidroga hanno notato un’utilitaria parcheggiata in viale Magna Grecia, nei pressi della Concattedrale. Il conducente ha attirato la loro attenzione per il comportamento sospetto e per l’apparente tentativo di non farsi notare. I poliziotti hanno quindi effettuato verifiche approfondite sulla persona e sul veicolo.

Il denaro nel vano portaoggetti

La perquisizione non ha fatto emergere sostanze stupefacenti né armi. Nel vano portaoggetti, però, è stato trovato un involucro di carta con più di 22mila euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni ritenute plausibili sulla provenienza della somma e sulla legittimità della sua detenzione.

La denuncia e il sequestro

Il denaro e i due cellulari che l’uomo aveva con sé sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Dopo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente, il 67enne è stato denunciato in stato di libertà, perché ritenuto presunto responsabile di ricettazione.

Il controllo è avvenuto nell’ambito dei consueti servizi sul territorio diretti a contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella città di Lecce.