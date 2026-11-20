Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per rapina a Roma dopo essere stato riconosciuto con al dito un anello sottratto il giorno prima. Il cinquantaduenne è stato fermato nel centro storico della Capitale, dove ha cercato di fuggire spintonando il titolare del negozio che era stato vittima del furto.

Il riconoscimento del ladro e l’inseguimento a Roma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Reparto Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto in un esercizio commerciale. All’arrivo, l’uomo era già stato bloccato da alcuni passanti. Il commerciante ha riferito di aver denunciato il giorno precedente la sottrazione di numerosi capi d’abbigliamento e di un anello, per un valore complessivo di 2.835 euro.

La reazione e la merce recuperata

Gli abiti indossati dall’uomo e l’anello ancora al dito hanno permesso al titolare di riconoscerlo. Quando ha provato a fermarlo, il cinquantaduenne lo ha spintonato per tentare di allontanarsi. Un dipendente di un altro negozio della zona ha assistito alla scena e si è lanciato all’inseguimento. Poco prima, secondo la ricostruzione, l’uomo aveva sottratto anche due confezioni di cinture. Il dipendente e il commerciante sono riusciti a bloccarlo insieme.

L’arresto e la misura cautelare

Durante la perquisizione dello zaino, la Polizia ha trovato le cinture, una borsa da donna e diverse collane di metallo, ancora con le etichette. La merce aveva un valore complessivo di circa 430 euro. Per il cinquantaduenne è scattato l’arresto con l’accusa di rapina. L’Autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.