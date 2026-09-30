Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per guida con patente revocata e una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il bilancio di una giornata di controlli della Polizia di Stato a Crotone. I provvedimenti sono stati eseguiti nell’ambito di un più ampio piano di sicurezza e prevenzione, coordinato dalla Procura della Repubblica e dal Questore della provincia, con particolare attenzione alla tutela dei giovani e al contrasto dello spaccio di droga.

Operazione della Polizia di Stato: arrestato un uomo su ordine del Tribunale di Sorveglianza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. L’uomo è stato ritenuto responsabile dei reati di guida con patente revocata, con recidiva nel biennio, e di false dichiarazioni finalizzate all’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Dopo essere stato rintracciato, è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per la durata di 14 mesi.

Controlli sul territorio: denunciato un uomo per detenzione di droga

Nel corso della stessa giornata, durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno fermato un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. L’uomo ha mostrato segni di insofferenza alla vista degli operatori, comportamento che ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo.

La perquisizione personale ha permesso di trovare in suo possesso un barattolino contenente una sostanza riconducibile ad hashish. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di hashish e marijuana, abilmente nascosti.

Al termine delle operazioni, la sostanza stupefacente sequestrata presso l’abitazione è risultata avere un peso complessivo di 15,08 grammi. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La lotta allo spaccio e il ruolo della Procura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa prosegue sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico Guarascio. L’attenzione resta alta sul fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia da parte delle organizzazioni criminali sia dei singoli spacciatori, con particolare riferimento alle aree della movida e ai luoghi di aggregazione notturna.

L’azione di prevenzione e repressione del traffico e della vendita di sostanze stupefacenti si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità, soprattutto per la tutela dei giovani.

Collaborazione con i cittadini e risultati dei controlli

La Polizia di Stato invita la cittadinanza a collaborare attivamente, anche in forma anonima, utilizzando l’applicazione “YouPol” per segnalare episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare tra i più giovani.

Nella stessa giornata, gli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno identificato 304 persone, di cui 51 con precedenti, e hanno controllato 150 veicoli. Sono stati inoltre effettuati controlli mirati alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

Un impegno costante per la sicurezza

L’operato della Polizia di Stato si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. L’invito alla collaborazione rivolto ai cittadini rappresenta un tassello fondamentale per rendere più efficace l’azione delle forze dell’ordine e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

IPA