Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane neopatentato è risultato positivo ai cannabinoidi dopo essere stato vittima di un incidente stradale autonomo. L’episodio è avvenuto lungo la fascia jonica metapontina, mentre la Polizia Stradale ha controllato 658 persone e 411 veicoli nella provincia di Matera.

Matera: controlli e violazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i servizi di vigilanza sulle principali arterie provinciali sono stati intensificati per prevenire e contrastare i comportamenti pericolosi alla guida. Nel corso delle attività sono state accertate 139 violazioni del Codice della Strada. Tra queste, 8 violazioni dell’articolo 141 del Codice, per velocità non adeguata alle condizioni della circolazione; 9 violazioni dell’articolo 172, riguardante il mancato uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta; e 18 violazioni dell’articolo 173, relativo, tra l’altro, all’utilizzo irregolare di dispositivi elettronici durante la guida.

L’incidente sulla fascia jonica

Nel quadro dei controlli è intervenuto anche il Distaccamento della Polizia Stradale di Policoro, dopo un incidente autonomo avvenuto lungo la fascia jonica metapontina. Alla guida c’era un 18enne, con altri 3 ragazzi a bordo: il giovane aveva conseguito la patente soltanto 20 giorni prima.

Dopo l’incidente, 3 dei 4 occupanti, conducente compreso, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Policoro per ricevere le cure necessarie. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la positività del giovane ai cannabinoidi.

Prevenzione e sicurezza

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e sull’importanza di condotte responsabili, in particolare tra i conducenti più giovani. La Polizia ha annunciato che proseguirà con i servizi rafforzati di vigilanza e controllo, per prevenire gli incidenti, contrastare le condotte pericolose e promuovere una maggiore cultura della sicurezza stradale.