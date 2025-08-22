Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Partinico (Palermo). Un uomo di 54 anni, originario di Borgetto, è stato fermato con l’accusa di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nella giornata di ieri all’interno dell’abitazione dell’indagato, dove sono state rinvenute armi, munizioni e marijuana già suddivisa in dosi.

Operazione coordinata delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Sezione Operativa e la Stazione di Partinico, con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Montelepre e Camporeale, oltre al Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia. L’obiettivo era il contrasto alle diverse forme di illegalità diffusa nel territorio, con particolare attenzione alla presenza di armi e sostanze stupefacenti.

La perquisizione e il ruolo del cane antidroga

L’attività investigativa si è concentrata sull’appartamento dell’uomo, dove i militari, coadiuvati dal cane DRU, hanno effettuato una minuziosa perquisizione. All’interno di uno zaino, abilmente nascosto, è stato trovato un fucile da caccia calibro 9 con matricola leggibile e canne mozze. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che l’arma era stata oggetto di furto in passato.

Altre armi e munizioni scoperte nell’abitazione

Nel corso della stessa perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosto tra vari oggetti nel ripostiglio, un secondo fucile doppietta calibro 9, anch’esso con canne mozze e privo di matricola, oltre a 32 munizioni di vario calibro. La ricerca ha portato anche al ritrovamento di 23 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, occultati all’interno di una scatola di scarpe. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

La scoperta di un’arma artigianale nella stalla

L’indagine non si è fermata all’appartamento. I militari hanno esteso le ricerche a una stalla in uso all’indagato. Nei pressi di un albero, nascosta sotto alcune pietre, è stata trovata un’ulteriore arma clandestina. Si tratta di un fucile artigianale, costruito dall’uomo utilizzando tubi in ferro e chiavi inglesi. L’arma, risultata idonea allo sparo, era già caricata con una cartuccia calibro 9.

L’arresto e le accuse a carico dell’indagato

Al termine delle operazioni, il 54enne è stato arrestato con le accuse di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale Pagliarelli, in attesa della convalida dell’arresto.

Presunzione di innocenza e iter processuale

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, è importante sottolineare che l’indagato è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e potrà essere definita solo a seguito di un’eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Il contesto territoriale e l’impegno delle forze dell’ordine

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di controllo e prevenzione svolte dai Carabinieri nel territorio di Partinico e delle aree limitrofe, come Montelepre, Camporeale e Palermo. L’obiettivo è quello di contrastare la diffusione di armi illegali e sostanze stupefacenti, fenomeni che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica e la legalità.

Conclusioni

L’arresto del 54enne e il sequestro di armi e droga rappresentano un importante risultato per le forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella lotta alla criminalità e al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione dimostra l’efficacia delle attività di controllo sul territorio e la collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri.

