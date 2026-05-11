Ha un grave danno neurologico dopo vaccino Pfizer anti Covid, Corte d'appello di Torino conferma nesso causale

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La Corte d’appello di Torino ha confermato il nesso causale tra il vaccino anti Covid Pfizer e un grave danno neurologico che ha colpito una commerciante di 57 anni di Alba, nel Cuneese. Già in primo grado alla donna era stato riconosciuto il diritto all’indennizzo, ma il ministero della Salute aveva fatto ricorso contro la sentenza.

La causa della donna contro il vaccino Pfizer

Il 14 ottobre, il tribunale civile di Asti ha riconosciuto alla commerciante il diritto all’indennizzo perché la donna è stata colpita da una grave patologia dopo essersi vaccinata contro il Covid-19.

La 57enne è stata colpita da una mielite trasversa, una condizione neurologica caratterizzata da un’infiammazione di uno o entrambi i lati del midollo spinale.

La commerciante aveva ricevuto le due dosi del vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNTech rispettivamente il 7 e il 28 aprile 2021.

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Nel procedimento di primo grado il tribunale di Asti aveva nominato due consulenti tecnici indipendenti che avevano concluso in senso favorevole alla paziente, ritenendo un nesso causale tra i farmaci somministrati e la patologia insorta poco dopo.

La sentenza della Corte d’Appello

La Corte d’appello ha confermato le conclusioni del Primo Grado, senza disporre una nuova consulenza tecnica.

“La consulenza tecnica d’ufficio espletata nel primo grado di giudizio ha attestato in modo completo, secondo il parametro della preponderanza dell’evidenza, la sussistenza del nesso di causalità tra inoculazioni di due dosi del vaccino Comirnaty per contrastare il virus Covid-19, cui la donna si era sottoposta […] e non sussistono fondate ragioni per discostarsi dalle relative conclusioni”, ha scritto il presidente della Corte nella sentenza d’appello.

Secondo il ministero della Salute il danno sarebbe stato causato da una patologia autoimmune preesistente della 57enne, ma questa tesi è stata respinta dalla Corte d’appello.

“L’assetto autoimmune non poteva configurare una causa alternativa, ma solo un eventuale terreno favorente l’evento immunomediato post-vaccinale”, è quanto spiegato in Secondo Grado.

I legali della donna e la questione dei danni dei vaccini

Secondo uno degli avvocati della donna, Stefano Bertone, “la Corte d’Appello scatta una fotografia perfetta sulla questione danni da vaccini contro Sars-CoV-2: prima di tutto ribadisce l’astratta pericolosità del vaccino alla stregua delle leggi di copertura scientifica. Ovverosia il principio, spesso smentito nella divulgazione di massa, per cui i vaccini, come tutti i farmaci, possono comportare reazioni avverse anche gravi”.

L’altro legale della commerciante, Renato Ambrosio, ha ribadito che “bisogna assistere chi ha subito danni gravi alla salute da prodotti farmaceutici e dispositivi medici, il che richiede competenze professionali in ambito legale e medico-legale, e nelle consulenze tecniche d’ufficio sarebbe opportuno che al medico legale fosse affiancato lo specialista del settore di danno coinvolto”.

Dopo la sentenza di primo grado almeno tre casi alla settimana sono stati segnalati allo studio Ambrosio & Commodo. “Moltissime italiane e moltissimi italiani ignorano che il loro danno grave alla salute possa essere conseguenza del vaccino – ha sottolineato Bertone -. E questo anche perché è stato veicolato il messaggio di posizioni infondate, con il rischio di influire anche sulla percezione dei consulenti nei processi”.

Secondo Bertone, al 2024 nel mondo sono state accolte almeno 36mila domande di indennizzo, “con una percentuale, nei Paesi europei studiati, di casi accettati che va dall’11% minimo al 30% di quelli analizzati”.