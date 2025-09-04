Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestro di reperti archeologici e numismatici a Chieti. Un uomo residente in provincia è stato indagato per furto e occultamento di beni culturali, dopo che nella sua disponibilità sono stati rinvenuti numerosi oggetti di valore storico risalenti a epoche comprese tra il I secolo a.C. e il periodo medievale. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi, a seguito di accertamenti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, che hanno confermato la natura archeologica dei materiali sequestrati. L’uomo dovrà rispondere anche della detenzione di strumenti per la ricerca illecita di reperti, in violazione delle normative vigenti.

La fonte della notizia e il contesto dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un uomo residente nella provincia, rinvenendo un consistente quantitativo di materiale di interesse storico. La scoperta è stata possibile grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, che ha fornito il supporto tecnico-scientifico necessario per valutare l’autenticità e il valore dei reperti recuperati.

I reperti sequestrati: un viaggio tra le epoche

Il materiale sequestrato comprende oggetti di natura archeologica e numismatica, risalenti a periodi storici che vanno dal I secolo a.C., passando per l’età romana e tardo ellenistica, fino all’epoca medievale. Secondo quanto accertato dagli esperti della Soprintendenza, si tratta di beni di rilevante interesse storico e culturale, la cui proprietà, in base all’articolo 91 del D.lgs. 42/2004, è riconosciuta allo Stato. La normativa stabilisce infatti che tutti gli oggetti di interesse archeologico o storico rinvenuti nel sottosuolo o in mare appartengono al patrimonio statale e la loro detenzione è consentita solo se si è in possesso di documentazione che ne attesti il regolare acquisto o il lascito ereditario.

Le accuse a carico dell’indagato

L’uomo, residente nella provincia di Chieti, è stato sottoposto a indagine per diversi reati. In primo luogo, dovrà rispondere di furto e occultamento di beni culturali, in quanto avrebbe detenuto illegalmente i reperti storici senza alcun titolo giuridico che ne giustificasse il possesso. Inoltre, durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato anche strumenti idonei alla ricerca di reperti archeologici, come metal detector e altre apparecchiature specifiche. Il possesso di tali strumenti ha fatto scattare un’ulteriore ipotesi di reato, quella prevista dall’articolo 175 del D.lgs. 42/2004, che punisce chi effettua ricerche archeologiche senza la necessaria concessione e senza averne dato comunicazione nei termini previsti dalla legge.

Il quadro normativo: tutela del patrimonio culturale

La legislazione italiana in materia di tutela dei beni culturali è particolarmente rigorosa. L’articolo 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che tutti i beni di interesse archeologico rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini sono di proprietà dello Stato. Chiunque rinvenga tali oggetti è tenuto a denunciarne la scoperta alle autorità competenti entro ventiquattro ore. La mancata denuncia, così come la detenzione non autorizzata, costituisce reato e comporta il sequestro dei beni, oltre a sanzioni penali e amministrative. Nel caso specifico, l’uomo indagato non avrebbe adempiuto a tali obblighi, aggravando così la propria posizione.

Le indagini e il ruolo della Soprintendenza

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha svolto un ruolo fondamentale nell’identificazione e nella catalogazione dei reperti sequestrati. Gli esperti hanno esaminato con attenzione ogni oggetto, stabilendone l’epoca di appartenenza e il valore storico. Il materiale recuperato comprende monete antiche, frammenti di ceramica, utensili e altri manufatti che testimoniano la ricchezza del patrimonio archeologico della zona. La collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni culturali si è rivelata decisiva per il buon esito dell’operazione.

Le fasi dell’indagine: dalla segnalazione al sequestro

L’indagine ha preso avvio a seguito di una segnalazione riguardante la possibile presenza di reperti archeologici in possesso di privati cittadini. Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato gli accertamenti, raccogliendo elementi utili a ottenere un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica di Chieti. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti numerosi oggetti di valore storico, oltre a strumenti per la ricerca clandestina di reperti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e affidato alla Soprintendenza per le necessarie verifiche.

Le responsabilità e la presunzione di innocenza

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza dell’indagato in relazione ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. Fino a quel momento, l’uomo è da considerarsi innocente. Tuttavia, la gravità delle accuse e la quantità di materiale sequestrato evidenziano la necessità di un’azione decisa a tutela del patrimonio culturale nazionale.

Il fenomeno delle ricerche archeologiche clandestine

Il caso di Chieti si inserisce in un fenomeno più ampio, quello delle ricerche archeologiche non autorizzate che, negli ultimi anni, hanno interessato diverse regioni italiane. L’utilizzo di metal detector e altre tecnologie ha reso più semplice la scoperta di reperti, ma ha anche favorito il diffondersi di pratiche illecite che mettono a rischio la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico. Le forze dell’ordine, in collaborazione con le autorità competenti, sono costantemente impegnate nel contrasto a tali attività, attraverso controlli, sequestri e campagne di sensibilizzazione.

Il ruolo della cittadinanza nella tutela dei beni culturali

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la salvaguardia del patrimonio archeologico. Segnalare alle autorità la presenza di reperti o attività sospette può contribuire in modo determinante alla prevenzione e al contrasto dei reati contro i beni culturali. Le istituzioni invitano chiunque venga a conoscenza di ritrovamenti o scavi non autorizzati a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine o alla Soprintendenza di competenza.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Chieti rappresenta un importante successo nella lotta contro il furto e l’occultamento di beni culturali. Il sequestro dei reperti e la denuncia dell’indagato confermano l’impegno delle istituzioni nella tutela del patrimonio storico nazionale. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la provenienza degli oggetti recuperati. Nel frattempo, le autorità ribadiscono l’importanza del rispetto delle normative e della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni culturali per garantire la conservazione e la valorizzazione dei tesori archeologici del nostro Paese.

Polizia di Stato