Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e una denuncia il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a seguito di una lite in strada a Taranto. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per porto abusivo di arma clandestina e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, mentre un’altra persona è stata denunciata per detenzione e porto abusivo di munizionamento. L’episodio si è verificato in via Ancona, dove la situazione è degenerata dopo una segnalazione di una lite tra due individui, uno dei quali armato.

L’intervento degli agenti e la scoperta delle armi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo che la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante una lite animata in strada tra due persone, una delle quali presumibilmente armata di pistola. Gli agenti della Sezione Volante sono intervenuti tempestivamente in via Ancona, nel cuore di Taranto, per riportare la calma e verificare la situazione.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un uomo in evidente stato di agitazione. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha manifestato nervosismo e ha mostrato un caricatore monofilare contenente 7 cartucce inesplose calibro 7.65. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato, procedendo con gli accertamenti del caso.

Il tentativo di fuga e il coinvolgimento del figlio minorenne

Nel frattempo, un secondo equipaggio della Polizia ha rintracciato poco distante l’altra persona coinvolta nella lite, anch’egli un 44enne con precedenti penali. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha cercato di disfarsi di una tracolla scura, affidandola al figlio minorenne che ha tentato la fuga. Tuttavia, il tentativo è stato prontamente sventato dagli agenti, che sono riusciti a recuperare la borsa e a bloccare il giovane.

All’interno della tracolla, la Polizia ha rinvenuto un coltello a serramanico lungo 16 cm e una pistola semiautomatica marca “Franchi” calibro 7.65. L’arma è risultata clandestina, con la matricola abrasa e pronta all’uso, avendo il colpo in canna. Il ritrovamento ha confermato la gravità della situazione e la pericolosità dei soggetti coinvolti.

Le conseguenze: arresto e denuncia

Al termine delle operazioni, gli agenti hanno trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. Il 44enne trovato in possesso della pistola è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo. L’altra persona, invece, è stata denunciata per la detenzione e il porto abusivo di munizionamento.

IPA