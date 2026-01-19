Hacker contro lo youtuber Andrea Galeazzi, l'avviso social sul canale sparito e la mail clonata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nelle ultime ore è sparito il canale YouTube di Andrea Galeazzi, uno dei creator italiani più noti e apprezzati quando si parla di recensioni di prodotti tecnologici. A chiarire cosa è successo è stato lo stesso youtuber, che sui social ha spiegato di aver perso l’accesso alla mail e al proprio account Google, bucato da un attacco hacker.

Oscurato il canale YouTube di Andrea Galeazzi

Chi lo segue probabilmente si è già accorto: nelle ultime ore il canale YouTube di Andrea Galeazzi ha iniziato a mostrare video e live su Bitcoin e investimenti finanziari.

Contenuti completamente estranei all’attività storica dello youtuber, tra i più noti e seguiti recensori di smartphone e prodotti hi-tech.

Poco dopo il canale di Galeazzi, con 1,4 milioni di iscritti, è sparito, non risulta più raggiungibile.

Mail clonata dagli hacker, cosa è successo

A chiarire quanto accaduto, quasi in tempo reale, è stato lo stesso Galeazzi, che ha pubblicato alcuni video sui suoi canali social spiegando di essere stato vittima di un attacco hacker.

“Un video che non avrei mai voluto fare”, ha esordito lo youtuber. “Mi hanno clonato la mail, sono entrati nel mio Google”.

Galeazzi ha spiegato che il suo account Google è stato compromesso, la mail clonata dagli hacker.

Il 52enne ha perso l’accesso al proprio account Google, con tutto ciò che ne consegue: email, canale YouTube e i vari servizi collegati.

Non solo, risulta compromesso anche TechDrive, il canale gestito sempre da Galeazzi e dedicato alle auto.

Tutto quanto è stato segnalato a Google, che si è attivato per bloccare i vari account.

Gli hacker avrebbero tentato di cambiare l’email anche ai suoi profili social. Al momento, non sarebbe stato intaccato il suo account Instagram, che ha usato per aggiornare tutti su quanto stava accadendo.

La denuncia dello youtuber

Andrea Galeazzi ha spiegato di aver fatto il video soprattutto per avvertire i suoi follower, i brand e tutti coloro con cui ha rapporti professionali.

Il timore è che gli hacker possano usare la sua mail e il suo nome per delle truffe.

“Se vi arrivano email non sono io“, ha messo in guardia. “Non ho più accesso alla mia mail, non so cosa esce, cosa entra”.