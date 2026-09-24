Hacker di Revolut chiede un riscatto agli utenti colpiti nell'attacco, "almeno 15 italiani, dati in vendita"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’hacker di Revolut ora chiede un riscatto agli utenti colpiti nell’attacco. Lo ha rivelato lo stesso “attaccante”, che ha spiegato: “Stiamo vendendo i dati. La rimozione dal database è possibile, ma solo attraverso un pagamento”. Stando allo stesso hacker, sarebbero “almeno 15” gli italiani presenti nella lista. La sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro aveva indicato in “8” il numero di connazionali coinvolti nell’attacco.

L’annuncio dell’hacker di Revolut

L’hacker di Revolut ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera sui dati fuoriusciti dalla piattaforma software della banca digitale inglese.

“Stiamo ufficialmente vendendo i dati. È possibile richiedere la rimozione dal database previo pagamento. Oltre 680 individui con patrimoni elevati rischiano di subire furti di denaro, attacchi di phishing, violazioni informatiche e ogni altro tipo di reato immaginabile”.

I dettagli del riscatto dell’hacker di Revolut

Ulteriori dettagli sulla richiesta di riscatto, come confermato da Claudio Sono di ransomnews, sono stati pubblicati sul Dark Web.

Lì, l’hacker avrebbe condiviso alcune immagini dei proprietari degli account violati e altro materiale rilevante, come prova. In un file ci sarebbero 719 pagine con tutte le transazioni avvenute su Revolut dal momento dell’apertura del conto.

Un messaggio ribadisce che chi paga può “ottenere la rimozione delle informazioni prima che vengano vendute”. I dati di chi dovesse decidere di procedere al pagamento, “una volta esclusi, non saranno inclusi in alcuna futura vendita o distribuzione”. Ovviamente, però, il pagamento non può garantire quanto affermato dall’hacker.

Quanti sono gli italiani colpiti nell’attacco hacker a Revolut

Il Corriere della Sera ha riportato anche la risposta dell’hacker alla domanda su quanti fossero gli italiani colpiti nell’attacco a Revolut.

Stando all'”attaccante”, sarebbero “almeno 15” i connazionali colpiti dalla violazione. Non solo: ci sarebbero anche altri residenti all’estero con documenti italiani.

La sottosegretaria al ministero dell’Interno Wanda Ferro, rispondendo all’interrogazione urgente sull’attacco hacker a Revolut presentata alla Camera da Azione, ha dichiarato che, sui 680 clienti coinvolti nel leak in tutto il mondo, gli italiani sarebbero “soltanto 8“.

Il 12 settembre scorso, Acn (l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale) ha ricevuto da Revolut la segnalazione di un possibile incidente informatico. La conferma da parte della compagnia è arrivata poi tre giorni dopo, assieme al numero dei clienti interessati dall’attacco hacker.