Hacker Noname057(16), quattro italiani "nemici della Russia": Tajani, il pm Lo Voi, un poliziotto e un sindaco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono in tutto quattro gli italiani nella lista nera degli hacker filorussi del collettivo Noname057(16). Si tratta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, del direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli e del sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin. I loro nomi compaiono nell’elenco dei 18 “cittadini ostili alla Federazione russa”, pubblicato sul dark web.

Hacker Noname057(16), 18 bersagli nel dark web

Gli hacker hanno messo sui 18 “ostili” una sorta di taglia: soldi in cambio di informazioni su chi in Occidente è impegnato contro di loro. Vogliono conoscere indirizzi, numeri di telefono, email e nomi dei familiari. Con questi dati, presumibilmente, puntano a mettere in campo attacchi più mirati, anche grazie a subdole tattiche di ingegneria sociale.

Noname057(16), chi sono gli italiani all’indice

Antonio Tajani è il bersaglio numero uno in Italia, anche simbolicamente. Il ministro ha attribuito le minacce alla posizione italiana a sostegno dell’Ucraina e alla collaborazione con gli alleati occidentali. “La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme”, ha spiegato Tajani.

Francesco Lo Voi è il procuratore capo di Roma e ha partecipato alle indagini contro il collettivo hacker, in particolare nell’ambito dell’operazione internazionale “Eastwood” del luglio 2025.

Ivano Gabrielli è il direttore della Polizia postale ed è, di conseguenza, in prima linea nelle attività investigative e nel contrasto agli attacchi informatici attribuiti al collettivo Noname057(16).

Paolo Tassan-Zanin è il sindaco di Aviano. Potrebbe essere stato inserito per la presenza sul territorio del Comune friulano della base aerea americana, importante punto strategico per le attività della Nato. “Sono stupito che il mio nome sia comparso in questo elenco, anche perché sono semplicemente il sindaco di una cittadina che ospita la Base Usaf, ma non ho alcun tipo di influenza su ciò che accade al suo interno, né mi sono mai occupato della Federazione Russa in vita mia”, ha dichiarato all’Ansa Paolo Tassan-Zanin.

Fra gli altri nomi indicati da Noname057(16) ci sono:

Holger Münch, direttore della Bundeskriminalamt;

Benjamin Krause, pm, capo dell’Ufficio centrale per il contrasto ai crimini informatici della Procura di Francoforte;

i giornalisti Angelique Geray, Michael Alexander Martens e Sergej Maier;

Amaury-Jacques Garçon, che in Francia collabora con il ministero della Difesa per la cybersicurezza;

Charles Meslay, Livia Tibirna ed Héloïse Hubert, attivi nel campo della cybersecurity;

Michael Schmid, presidente di Eurojust;

Edvardas Šileris, direttore del Centro europeo per la lotta al crimine informatico.

Minaccia hacker sul tavolo del G7

“Siamo di fronte ad una guerra ibrida, per questo ho chiesto al G7 che si svolgerà lunedì a Parigi di porre questo argomento al centro del nostro dibattito”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.