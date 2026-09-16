Hacker rivendicano attacco a Revolut e svelano di avere "dati interni delle forze dell'ordine italiane"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale Revolut. Si fanno chiamare “iamnotavillain” e sostengono di aver ottenuto dati riservati di quasi 700 clienti compromettendo un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell’Interno italiano. Dichiarano, inoltre, di possedere circa 147 gigabyte di dati interni delle forze dell’ordine italiane. Hanno finto di essere agenti italiani e “Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo”, dicono.

Gli hacker rivendicano l’attacco a Revolut

Il Financial Times sarebbe stato contattato su Telegram da un singolo individuo o da un gruppo di hacker che si fa chiamare “iamnotavillain”. Questo account avrebbe rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut.

Sostiene di aver prelevato una grande quantità di dati interni delle forze dell’ordine italiane, circa 147 gigabyte. In totale avrebbero ottenuto i dati riservati di quasi 700 clienti.

Per confermare la violazione, l’account avrebbe condiviso con il giornale alcuni screenshot, comprese le immagini di alcune delle email che dice di aver scambiato con Revolut fingendosi appartenente alle forze dell’ordine italiane.

Riscatto milionario per i dati runati

Dalla ricostruzione del presunto “iamnotavillain”, la violazione sarebbe avvenuta grazie a un “semplice raggiro” (almeno nella teoria). Per mesi, ha raccontato, si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, numeri di telefono e cronologie delle transazioni.

Le richieste di informazioni servivano, scrivevano a Revolut, per “accertamenti in corso”.

Al Financial Times, insieme alle presunte immagini delle email scambiate con la banca, gli hacker avrebbero scritto: “Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo”. Ora chiede un riscatto per i file da 3 milioni di euro.

Le indagini

Nel frattempo si è attivata la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. I magistrati stanno intervenendo poiché la violazione riguarda un ente governativo.

Si apprende infatti che la truffa sarebbe andata a segno utilizzando un account della Prefettura di Reggio Calabria. La prima informativa della Polizia Postale parla di “un’azione molto sofisticata”.

Si sta cercando di capire, riporta l’ANSA, se l’email certificata della Prefettura sia stata ‘bucata’ oppure clonata. Tra le operazioni d’indagine si tiene monitorato il dark web per un’eventuale messa in vendita dei dati trafugati ai correntisti.