Hacker scopre il modo di rendere “invisibile” l’auto alle telecamere, come funziona la sua pellicola

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Negli Stati Uniti un hacker ha inventato una pellicola che rende invisibile un’auto. Attraverso un marchingegno tecnologico, la vettura viene camuffata e non viene riconosciuta dalle telecamere di sicurezza. Dietro questa trovata c’è Bill Swearingen, pirata informatico e ricercatore di cybersecurity che ha spiegato i motivi per cui ha brevettato questa invenzione e i possibili utilizzi.

Hacker inventa la pellicola che rende invisibili

La pellicola inventata dall’hacker è composta da alcuni colori e da un motivo geometrico che riescono a confondere l’intelligenza artificiale e a passare indenne dalle tante telecamere che popolano le strade e le città americane, simili al nostro Tutor.

Si tratta, insomma, di un “trucco tecnologico”: il ricercatore ha utilizzato una vettura come esempio e dimostrato come renderla invisibile. Il veicolo, ovviamente, non sparisce, anzi la sua immagine viene regolarmente registrata, ma è il sistema di intelligenza artificiale che dovrebbe rilevarla e identificarla che non riesce a farlo.

L’applicazione sull’auto

Deus ex machina di questo progetto è Bill Swearingen, hacker e ricercatore di cybersecurity, che ha fondato noRecognition, nato proprio con l’obiettivo di confondere i sistemi di computer vision utilizzati per identificare persone e veicoli.

Come spiega TechCrunch, la sua creazione è stata mostrata a Las Vegas, durante la Def Con. Swearingen ha ricoperto una Toyota Yaris con uno dei pattern generati dal suo sistema e l’ha fatta passare ripetutamente davanti a una telecamera di Flock, azienda che sviluppa sistemi automatici di sorveglianza e lettura delle targhe.

Ebbene, la telecamera continuava a riprendere la Toyota, ma il sistema non riusciva leggere la targa e a classificarla come veicolo. Era, insomma, “invisibile” agli occhi del sistema di sorveglianza.

L’obiettivo e gli utilizzi

Il Corriere della Sera ha definito questa trovata come una sorta di camouflage digitale che inganna l’intelligenza artificiale. Se l’algoritmo non riesce a identificare il veicolo, non attiva le funzioni di rilevamento (e quindi non ne legge la targa e non scatta la multa). Per ora, questa tecnologia non è ovviamente universale ma l’efficacia dipende dal contesto in cui è utilizzata.

L’obiettivo di questo avveniristico progetto è quello di combattere gli algoritmi dell’AI che si trovano nei sistemi di sorveglianza per impedire che riconoscano volti e oggetti e tutelare la nostra privacy.

L’esperimento sulle auto è solo una delle applicazioni immaginate da Swearingen: la stessa pellicola si può utilizzare sulle persone, creando per esempio felpe e cappelli che le facciano “sparire”.