Hacker scopre il modo di rendere “invisibile” l’auto alle telecamere, come funziona la sua pellicola
Un hacker ha creato una pellicola che rende “invisibile” alle telecamere un'auto: ecco come funziona e tutto quello che c'è da sapere
Negli Stati Uniti un hacker ha inventato una pellicola che rende invisibile un’auto. Attraverso un marchingegno tecnologico, la vettura viene camuffata e non viene riconosciuta dalle telecamere di sicurezza. Dietro questa trovata c’è Bill Swearingen, pirata informatico e ricercatore di cybersecurity che ha spiegato i motivi per cui ha brevettato questa invenzione e i possibili utilizzi.
- Hacker inventa la pellicola che rende invisibili
- L'applicazione sull'auto
- L'obiettivo e gli utilizzi
Hacker inventa la pellicola che rende invisibili
La pellicola inventata dall’hacker è composta da alcuni colori e da un motivo geometrico che riescono a confondere l’intelligenza artificiale e a passare indenne dalle tante telecamere che popolano le strade e le città americane, simili al nostro Tutor.
Si tratta, insomma, di un “trucco tecnologico”: il ricercatore ha utilizzato una vettura come esempio e dimostrato come renderla invisibile. Il veicolo, ovviamente, non sparisce, anzi la sua immagine viene regolarmente registrata, ma è il sistema di intelligenza artificiale che dovrebbe rilevarla e identificarla che non riesce a farlo.
L’applicazione sull’auto
Deus ex machina di questo progetto è Bill Swearingen, hacker e ricercatore di cybersecurity, che ha fondato noRecognition, nato proprio con l’obiettivo di confondere i sistemi di computer vision utilizzati per identificare persone e veicoli.
Come spiega TechCrunch, la sua creazione è stata mostrata a Las Vegas, durante la Def Con. Swearingen ha ricoperto una Toyota Yaris con uno dei pattern generati dal suo sistema e l’ha fatta passare ripetutamente davanti a una telecamera di Flock, azienda che sviluppa sistemi automatici di sorveglianza e lettura delle targhe.
Ebbene, la telecamera continuava a riprendere la Toyota, ma il sistema non riusciva leggere la targa e a classificarla come veicolo. Era, insomma, “invisibile” agli occhi del sistema di sorveglianza.
L’obiettivo e gli utilizzi
Il Corriere della Sera ha definito questa trovata come una sorta di camouflage digitale che inganna l’intelligenza artificiale. Se l’algoritmo non riesce a identificare il veicolo, non attiva le funzioni di rilevamento (e quindi non ne legge la targa e non scatta la multa). Per ora, questa tecnologia non è ovviamente universale ma l’efficacia dipende dal contesto in cui è utilizzata.
L’obiettivo di questo avveniristico progetto è quello di combattere gli algoritmi dell’AI che si trovano nei sistemi di sorveglianza per impedire che riconoscano volti e oggetti e tutelare la nostra privacy.
L’esperimento sulle auto è solo una delle applicazioni immaginate da Swearingen: la stessa pellicola si può utilizzare sulle persone, creando per esempio felpe e cappelli che le facciano “sparire”.