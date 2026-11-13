Hackerate le mail del ministero della Cultura con la truffa del finto capo che ha bisogno di aiuto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il blocco di Outlook, il servizio di posta elettronica di Microsoft, ha creato problemi a imprese, organizzazioni e istituzioni pubbliche in tutto il mondo. Italia compresa, dove i disservizi hanno colpito anche il governo e i vari ministeri, provocando disagi nella comunicazione, sia interna che esterna. Non solo, alcune mail del ministero della Cultura sarebbero state hackerate con la truffa del finto capo che ha bisogno di aiuto.

Outlook down, problemi ai ministeri

Anche le istituzioni italiane, da Palazzo Chigi ai vari ministeri, registrano problemi e disagi a causa del perdurante malfunzionamento di Outlook, il servizio di posta elettronica di Microsoft usato da milioni di utenti in tutto il mondo.

Problemi che riguardano anche altri servizi della suite Microsoft 365, tra cui Teams e Copilot, e che vanno avanti dalla serata di giovedì 12 novembre. L’azienda americana è al lavoro per risolvere la situazione, in alcune aree i servizi sono ripresi parzialmente ma i problemi restano.

Come riporta LaPresse, il down di Outlook ha provocato disservizi sparsi sulla rete mail istituzionale del governo, mettendo in difficoltà le comunicazioni interne ed esterne dei vari ministeri.

Hackerate mail del ministero della Cultura

Al ministero della Cultura questi disagi si aggiungono a un altro problema registrato nei giorni scorsi, quando sarebbero stati hackerati alcuni account e-mail con la truffa del finto capo che ha bisogno di aiuto.

Ai dipendenti del ministero, riferisce La Presse, è arrivata una comunicazione dalla Sicurezza Informatica che avvertiva di mail provenienti in apparenza da colleghi ma non riconducibili ad account reali.

Come funziona la truffa del finto capo

La truffa del finto capo che chiede aiuto, nota anche come truffa del presidente o truffa del CEO, è una delle tante forme usate dagli hacker criminali per rubare denaro o dati personali sensibili.

Si verifica quando a un dipendente di un’azienda o di un ente arriva un mail che sembra provenire da un top manager o da un dirigente superiore. Sfruttando la forza dell’autorità e il senso di urgenza, la vittima viene indotta con l’inganno a saltare le normali procedure, disponendo pagamenti o trasferimenti di denaro o fornendo informazioni sensibili, ad esempio i dati d’accesso a degli account.

Questo tipo di truffa presenta spesso degli elementi comuni a cui bisogna fare attenzione per individuare le mail sospette:

Richiesta insolita che non rispetta le procedure

pressioni e senso di urgenza

richiesta di riservatezza

minacce, adulazioni o promesse di ricompensa.

Un esempio recente, con messaggi WhatsApp al posto delle mail, è la maxi truffa da 36 milioni di euro subita mesi fa da Fideuram.