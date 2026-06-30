Haddad Taher morto nei campi di Borgocarbonara, crollato a terra dopo un malore forse causato dal caldo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Haddad Taher è l’ennesima vittima dei campi. Il 55enne, di nazionalità marocchina, stava lavorando sotto il sole nel Mantovano. Raccoglieva angurie per l’azienda agricola Magnacavallo quando si è accasciato al suolo. Immediato l’allarme da parte degli altri braccianti e l’arrivo dell’ambulanza, poi anche dei mezzi di soccorso. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo e il decesso è stato constatato sul posto. Tra le ipotesi c’è quella di un malore legato alle alte temperature di questi giorni.

Haddad Taher muore sul posto di lavoro

Haddad Taher stava raccogliendo angurie a Borgocarbonara, nel mantovano. Era nel suo turno di lavoro nel pomeriggio di lunedì 29 giugno per l’azienda agricola Magnacavallo.

Le alte temperature di questi giorni potrebbero essere una delle ipotesi che hanno portato al malore. L’uomo infatti si è improvvisamente accasciato a terra, davanti ai colleghi. Questi, spaventati, hanno chiamato immediatamente i soccorsi ed è arrivato un elicottero da Parma per tentare di rianimare il 55enne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Si vuole ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se le condizioni in cui si stavano svolgendo le attività lavorative fossero consone.

L’ipotesi del malore per il caldo

L’uomo, di nazionalità marocchina, potrebbe essere morto a causa di un malore legato alle alte temperature.

Dalle prime informazioni, infatti, non sembra avesse gravi problemi di salute che possano giustificare in altri modi quanto accaduto.

Saranno proprio i tecnici di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, insieme ai medici, ad accertare le cause del decesso.

Un caldo che rende difficile lavorare

L’Europa intera è investita da quella che viene comunemente chiamata “ondata di calore”. Nell’Europa centrale, orientale e meridionale le alte temperature stanno causando centinaia di decessi.

Spagna e Francia hanno già iniziato la triste conta, tra chi è morto in seguito a un tentativo di rinfrescarsi in acqua e chi, come anche i più piccoli o gli anziani, viene ritrovato chiuso in auto o nelle abitazioni.

Temperature ben oltre la media stagionale, fuori dall’ordinario. E anche in Italia continua a crescere il numero delle città con bollino rosso. In queste zone è sconsigliato svolgere qualsiasi attività fisica all’aperto, anche solo una passeggiata. Lavorare diventa pericoloso e in alcuni casi ordinanze cittadine impediscono lo svolgimento delle attività per salvaguardare la salute.