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È di numerosi utenti truffati il bilancio di una nuova ondata di truffe informatiche che hanno colpito cittadini in tutta Italia. Negli ultimi mesi, sono stati diffusi messaggi via email e SMS che, sfruttando il nome della Polizia di Stato, hanno indotto molte persone a fornire dati personali e bancari. L’obiettivo dei cybercriminali è stato quello di sottrarre informazioni sensibili facendo leva sulla paura di ricevere una multa.

Il modus operandi dei truffatori

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la truffa inizia con un messaggio che avvisa il destinatario della presenza di una presunta multa da pagare. Il testo, che può arrivare sia tramite email che SMS, invita l’utente a consultare la sanzione attraverso un link apparentemente riconducibile alla Polizia di Stato.

Cliccando sul collegamento, la vittima viene indirizzata verso un sito web che, pur sembrando ufficiale, presenta un indirizzo (URL) chiaramente falso. Su questa pagina viene richiesto di inserire dati anagrafici e i dettagli della carta di credito, con la promessa di poter saldare la fantomatica multa.

Le tecniche di inganno e i segnali da riconoscere

I cybercriminali sfruttano la somiglianza dei loro messaggi con le comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine, inducendo così le vittime a fidarsi. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che possono aiutare a riconoscere la truffa:

Le istituzioni pubbliche non utilizzano mai account di posta elettronica per notificare atti amministrativi.

I siti ufficiali della pubblica amministrazione italiana terminano sempre con .gov.it o .it; qualsiasi link che utilizzi estensioni come .sbs, .homes, .top o .xyz è un tentativo di frode .

. Le Forze dell’ordine non richiedono mai il pagamento diretto di una multa tramite link inviati via SMS o email.

Come difendersi dalla truffa delle false multe

La Polizia di Stato raccomanda di non cliccare mai sui link presenti in questi messaggi e di non fornire dati personali, numeri di carta di credito o codici OTP. In caso di ricezione di comunicazioni sospette, è consigliabile cancellare immediatamente il messaggio e bloccare il mittente.

Se si è già caduti nella truffa e si sono inseriti i dati della carta di credito, è fondamentale sporgere denuncia presso le autorità competenti e contattare subito la propria banca per bloccare la carta e limitare i danni.

La segnalazione e la prevenzione

La Polizia postale invita i cittadini a segnalare ogni episodio sospetto attraverso il sito commissariatodips.it, così da contribuire a contrastare la diffusione di queste truffe informatiche. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per prevenire ulteriori casi e proteggere i dati personali di tutti.

In conclusione, la prudenza e l’attenzione ai dettagli restano le armi migliori per difendersi dai cybercriminali che, sfruttando la paura delle sanzioni, cercano di colpire gli utenti meno informati.

IPA