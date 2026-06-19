Hakimi a processo per stupro in Francia, la reazione del capitano del Marocco ai Mondiali 2026: "Finalmente"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il capitano del Marocco, Achraf Hakimi, è stato rinviato a giudizio in Francia per l'accusa di violenza sessuale dopo un'inchiesta durata oltre tre anni.

Hakimi ha reagito pubblicamente su X esprimendo frustrazione per la pressione mediatica e dichiarando la propria totale estraneità ai fatti.

L'indagine, iniziata nel 2023, coinvolge teste come Kylian Mbappé e vede contrapposte versioni discordanti tra l'accusa e la difesa.

Il capitano del Marocco ai Mondiali 2026, Achraf Hakimi, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. La sezione investigativa della Corte d’Appello di Versailles ha respinto l’istanza di archiviazione presentata dai legali del calciatore, confermando che il difensore 27enne dovrà affrontare un processo per stupro in Francia davanti al tribunale penale dipartimentale degli Hauts-de-Seine, mettendo fine a un’istruttoria preliminare durata oltre tre anni.

Hakimi a processo per stupro: la reazione sui social

Come riporta Adnkronos, la notizia del rinvio a giudizio è arrivata il 19 giugno proprio alla vigilia della cruciale sfida calcistica che vedrà la selezione del Marocco sfidare la Scozia nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026.

Nonostante la delicatezza del momento sportivo, Achraf Hakimi ha deciso di rompere il silenzio affidando alla piattaforma X uno sfogo durissimo.

Il terzino ha manifestato una forte insofferenza per la pressione mediatica subita, commentando la decisione con un emblematico “Finalmente potrò parlare” e dichiarando di attendere il dibattimento con assoluta impazienza per dimostrare l’infondatezza delle accuse.

Nel suo messaggio pubblico, l’esterno del Psg ha lanciato pesanti strali contro le autorità transalpine, sostenendo che i magistrati gli avrebbero confessato che l’indagine non sarebbe mai esistita se lui non fosse stato una figura così celebre.

Il capitano del Marocco ha ribadito con fermezza la propria totale estraneità ai fatti, definendo l’intera vicenda come una storia completamente inventata che sta danneggiando ingiustamente la sua carriera e la serenità della propria famiglia.

Di cosa è accusato Hakimi: la ricostruzione

L’inchiesta giudiziaria era scattata d’ufficio nel marzo del 2023, dopo che una ragazza allora 24enne si era presentata in un commissariato nella regione della Val-de-Marne.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la giovane aveva conosciuto Hakimi su Instagram e aveva accettato di raggiungere l’abitazione del giocatore a bordo di un’auto privata pagata dallo stesso atleta.

La presunta vittima ha raccontato che, una volta all’interno delle mura domestiche, il calciatore l’avrebbe baciata e palpeggiata con la forza, per poi consumare uno stupro vero e proprio nonostante i ripetuti rifiuti, prima che un’amica la venisse a recuperare.

Il difensore, che proprio a causa di questo scandalo era stato lasciato dalla moglie Hiba Abouk, ha sempre respinto i dettagli di quel verbale, parlando unicamente di baci e carezze pienamente consensuali.

Dal canto suo, l’avvocata della parte civile Rachel-Flore Pardo ha espresso enorme sollievo per la decisione dei sei giudici togati, sottolineando come la fine di questa lunghissima battaglia legale rappresenti una vittoria fondamentale contro il muro di impunità che troppo spesso protegge i campioni all’interno del mondo del calcio maschile.

Perché tra i testimoni c’è anche Mbappé

In attesa che venga fissata la data ufficiale del processo per stupro, l’avvocata del marocchino, Fanny Colin, ha aspramente criticato la decisione della Corte d’Appello di Versailles, parlando apertamente di una sorta di giustizia di classe al contrario dettata solo dal clamore della stampa.

Secondo la linea difensiva, il fascicolo conterrebbe una moltitudine di prove a discarico e clamorose contraddizioni nei verbali della ragazza che, in una situazione normale, avrebbero dovuto condurre all’immediata archiviazione del caso.

Il dibattimento in aula si preannuncia infuocato e vedrà tra i protagonisti anche un testimone d’eccezione.

Agli atti della procura francese è infatti già presente la deposizione scritta del fuoriclasse Kylian Mbappé, ex compagno di squadra di Hakimi al Paris Saint-Germain.

Il fuoriclasse francese è stato formalmente citato in giudizio poiché informato dei fatti la notte stessa attraverso due telefonate ricevute dall’amico: la testimonianza confermerebbe la versione del terzino, accennando a un approccio intimo in cui il calciatore non avrebbe mai percepito alcun tipo di rifiuto o dissenso da parte della giovane donna.