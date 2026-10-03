Halle Berry accusata di aver tentato di strangolare il figlio dall'ex marito, ordine restrittivo per l'attrice

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L’attrice Halle Berry avrebbe tentato di strangolare il figlio 12enne, Maceo, nato dal matrimonio con l’ex marito Olivier Martinez, mentre il ragazzino stava giocando nella sua stanza. Per questo motivo Martinez ha chiesto e ottenuto da un giudice della contea di Los Angeles un ordine restrittivo nei confronti della donna e anche un ridimensionamento dell’affidamento congiunto del figlio. Fino al 16 ottobre Halle Berry dovrà mantenersi a 90 metri di distanza dall’ex marito, e potrà vedere il piccolo Maceo solamente per due giorni alla settimana e con weekend alterni. L’attrice, attraverso la sua avvocata Marina Beck, parla di “denuncia infondata e fuorviante”.

La presunta aggressione al figlio

Come ricostruiscono TMZ e il Los Angeles Times, i fatti risalirebbero al 26 settembre. Secondo l’accusa mossa da Olivier Martinez, il figlio 12enne Maceo si trovava in casa della madre, l’attrice Halle Berry (60 anni), chiuso nella sua stanza intento a giocare con un visore per la realtà virtuale.

Improvvisamente la donna avrebbe fatto irruzione nella stanza e avrebbe iniziato a insultarlo, apostrofandolo come “stupido” e “idiota”. Poi l’aggressione, da verbale, sarebbe degenerata in violenza fisica.

ANSA

Sempre secondo l’accusa di Martinez, Halle Berry avrebbe dunque tentato di strangolare il figlio mentre gli urlava: “Chi comanda adesso? Chi comanda?”.

L’ex marito ha riferito di aver appreso il fatto dallo stesso Maceo, che dopo l’episodio gli avrebbe telefonato per chiedergli di andare a prenderlo, dicendogli inoltre che non aveva più intenzione di stare con la madre.

Le conseguenze per Halle Berry

Il giudice del tribunale di Los Angeles, dunque, ha rimodulato l’affidamento congiunto del figlio e ha disposto un ordine restrittivo a carico di Halle Berry. L’attrice dovrà tenersi distante di almeno 90 metri dall’ex marito fino al 16 ottobre, data in cui si terrà la seconda udienza.

Berry ha dunque perso l’affidamento congiunto concordato inizialmente nel 2023, una volta ottenuta la sentenza di divorzio richiesta nel 2015. Potrà vedere il figlio solamente due giorni alla settimana, più precisamente il lunedì e il martedì dalle 10 alle 20. Halle Berry potrà passare del tempo con Maceo anche nei weekend alternati. Fino ad ora, l’attrice di Catwoman ha versato 8000 dollari al mese all’ex marito per il mantenimento del figlio.

“Accuse infondate”, parla l’avvocata dell’attrice che accusa Martinez

La risposta dell’attrice, rappresentata dall’avvocata Marina Beck, non si è fatta attendere. La legale, in una nota inviata al Los Angeles Times, dichiara che la denuncia presentata da Olivier Martinez è “del tutto infondata e deliberatamente fuorviante”.

Tuttavia, Beck sottolinea che questa denuncia “non è del tutto inaspettata, da parte di un individuo con una storia ben documentata di comportamento imprevedibile, possessivo e violento“. Nonostante queste accuse, Halle Berry “non permetterà che ciò le impedisca di lottare per il bene di Maceo e di fornirgli l’amore e il sostegno di cui ha bisogno”.