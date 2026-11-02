Halloween da incubo a Bolzano, 29enne ruba all'ospedale e aggredisce l'agente intervenuto: il provvedimento

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I controlli straordinari organizzati per la notte di Halloween si chiudono con un bilancio di oltre 200 identificati, un arresto e diverse denunce. Tra i casi principali figura quello avvenuto a Bolzano, dove un ragazzo ha sottratto dipinti all’interno della struttura ospedaliera e ha opposto resistenza spintonando un poliziotto.

I controlli per Halloween a Bolzano

Il Questore Giuseppe Ferrari ha disposto il potenziamento dei servizi nel Comune di Bolzano in occasione di Halloween. Al dispositivo straordinario “Alto Impatto” hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

L’attività è stata inserita nelle strategie di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, con attenzione alle aree urbane considerate sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’intervento in un ospedale

Nella mattina di sabato 31 ottobnre, la Squadra Volante è stata inviata al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino dopo che la vigilanza privata aveva sorpreso un giovane a sottrarre alcuni quadri dalla cappella. L’uomo si era allontanato dopo essere stato scoperto, ma i poliziotti lo hanno rintracciato nei locali dell’astanteria.

Prima di essere bloccato, ha spintonato con violenza un agente, facendolo cadere e procurandogli contusioni. Il giovane, un 29enne con precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura e arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato portato al proprio domicilio, dove è stato posto agli arresti domiciliari.

Gli altri interventi per furti nei negozi

Nel pomeriggio di domenica 1° novembre, gli agenti sono intervenuti in un esercizio commerciale del centro per un furto in corso. La merce è stata recuperata e i presunti autori, 2 cittadini di 27 anni, entrambi con precedenti, sono stati denunciati per furto aggravato.

Un altro intervento, sempre nel pomeriggio, è avvenuto in un supermercato del capoluogo. Con l’aiuto della vigilanza, i poliziotti hanno individuato un cittadino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, e recuperato la merce rubata. Nello zaino dell’uomo è stata trovata anche una tenaglia. È stato denunciato a piede libero per furto aggravato e possesso di oggetti atti a offendere.

IPA