Hamas accetta parte del piano Trump per Gaza, la decisione sugli ostaggi e la richiesta dopo l'ultimatum Usa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Hamas ha dato un sì condizionato al piano Trump per la pace a Gaza, accettando di liberare ostaggi ma chiedendo modifiche. Il piano prevede cessate il fuoco, smantellamento militare e amministrazione internazionale, con Israele che ha già aderito e i Paesi arabi a spingere per l’ok. Il presidente Usa aveva lanciato un ultimatum a domenica 5 ottobre, minacciando “l’inferno” in caso di rifiuto.

L’apertura di Hamas al piano Trump per Gaza

Passo in avanti verso il cessate il fuoco a Gaza, dopo che alcune parti del piano Trump hanno ricevuto l’assenso di Hamas, in risposta all’ultimatum americano.

Il movimento ha dichiarato la propria disponibilità a liberare tutti gli ostaggi, vivi o deceduti, seppur manifestando il desiderio di trattare altri punti della proposta attraverso dei mediatori.

ANSA

L’ultimatum di Donald Trump a Hamas era stato fissato a domenica 5 ottobre

Hamas si rende inoltre disponibile alla consegna di Gaza a un organismo indipendente di tecnocratici, “sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo e islamico”.

Le richieste di Hamas

L’assenso di Hamas è solo parziale in quanto, come si legge nella risposta ufficiale, “altre questioni menzionate nella proposta del Presidente Trump riguardo al futuro della Striscia di Gaza e ai legittimi diritti del popolo palestinese sono collegate a una posizione nazionale unitaria e alle leggi e risoluzioni internazionali pertinenti”.

Nella visione dell’organizzazione, quindi, i dettagli dovranno essere discussi “attraverso un quadro nazionale palestinese completo, al quale Hamas parteciperà e contribuirà responsabilmente”.

Allo stesso tempo Hamas ha ribadito che il disarmo non sarà accettato finché perdurerà l’occupazione di Gaza da parte di Israele.

La risposta di Trump

Il presidente americano Donald Trump, attraverso un messaggio pubblicato su Truth, ha risposto ad Hamas affermando che Israele deve interrompere subito i bombardamenti sulla Striscia di Gaza.

Secondo il presidente statunitense, Hamas sarebbe ormai disponibile ad avviare un percorso di pace, alla luce della recente dichiarazione rilasciata dal movimento palestinese.

“Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas” ha scritto Trump su Truth “credo che siano pronti per una PACE duratura. Israele deve fermare immediatamente il bombardamento di Gaza, in modo che possiamo far uscire gli ostaggi in modo sicuro e veloce! In questo momento, è troppo pericoloso farlo. Stiamo già discutendo sui dettagli da elaborare. Non si tratta solo di Gaza, si tratta di PACE a lungo ricercata in Medio Oriente”.

Il piano e l’ultimatum

Il piano di Donald Trump era stato annunciato il 29 settembre: un progetto in venti punti che prevedono, tra le altre misure, un “cessate il fuoco” immediato, lo smantellamento della forza militare di Hamas, il recupero dei prigionieri e l’istituzione di un’amministrazione temporanea internazionale per Gaza.

Trump aveva fissato un ultimatum, con Hamas che avrebbe dovuto aderire entro domenica alle 18 (ora di Washington) per evitare gravi ripercussioni, ciò che il presidente americano aveva preannunciato come un “inferno”.

Fonti egiziane hanno riferito che gli Stati Uniti considerano il piano Trump “l’ultima possibilità” e, in caso di rifiuto, Israele avrà campo totalmente libero per distruggere Hamas, con ogni mezzo.

I Paesi arabi, tra cui Qatar, Egitto e Turchia, hanno esercitato forti pressioni per l’accordo, ritenuto il migliore finora. Anche senza il consenso di Hamas, il piano verrà applicato nelle aree sotto controllo israeliano.