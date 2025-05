Hamas pubblica video shock di un ostaggio coperto di sangue, "è il risultato della pressione militare"

Hamas ha diffuso un video shock dell’ostaggio israeliano Maxim Herkin, fasciato e insanguinato, sostenendo che sia rimasto ferito in un tunnel colpito da un raid israeliano. Nella clip il giovane parla a fatica: “Ecco il risultato della pressione militare della guerra”.

Il video shock pubblicato da Hamas

Maxim Harkin, 35 anni, è stato rapito nel raid di Hamas al festival Nova il 7 ottobre 2023, è nato nella regione di Donetsk, in Ucraina, e sua madre ha la cittadinanza russa.

Nella clip si vede l’ostaggio con la testa e un occhio bendati e un braccio ferito. Nel video Hamas lascia intendere che il tunnel sia stato preso di mira da un attacco aereo israeliano.

Fonte foto: ANSA

Ostaggi israeliani non ancora liberati

Nelle immagini un miliziano scava con una pala per raggiungere il rapito in un tunnel angusto, lo rianima e usa la maschera dell’ossigeno. Poi la clip fa vedere Harkin che rilascia una dichiarazione.

La dichiarazione dell’ostaggio nel video

“Solo grazie al Creatore sono riuscito a sopravvivere. Ecco il risultato della pressione militare della guerra – dice con fatica il giovane – per liberare gli ostaggi, come Netanyahu e la sua coalizione raccontano al popolo”.

“La mia situazione è molto grave, non ho medicine – continua l’ostaggio – nemmeno si parla di essere portato in ospedale. Non so cosa sia successo al mio amico (Bar Kuperstein). Se il figlio di Netanyahu o di qualcuno della sua coalizione fosse qui, vi assicuro che la guerra sarebbe finita da tempo. Ma non è così, ed è per questo che ci troviamo qui: 59 ostaggi sottoterra a Gaza”.

“Vi chiedo, popolo, uscite per noi. Non abbiamo alcuna speranza se non voi. Tutti sono contro di noi, per favore aiutateci. Vi imploro: non lasciate che il governo normalizzi questa situazione. Senza di voi, non abbiamo alcuna speranza. E ora Netanyahu dirà che è guerra psicologica… Ma vi dico che questo video sarà l’ultima cosa che la mia famiglia vedrà di me”, conclude Harkin.

A febbraio, l’ambasciatrice israeliana in Russia, Simona Halperin, ha dichiarato che Mosca si stava occupando del suo rilascio. Il ragazzo è prigioniero di Hamas a Gaza da 575 giorni.

Attacco israeliano al campo profughi

L’agenzia per la Protezione civile di Gaza ha dichiarato che un attacco israeliano notturno sul campo profughi di Khan Yunis ha ucciso almeno 11 persone, tra cui tre bambini.

Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha riferito che 11 persone sono state uccise ” dopo il bombardamento della casa della famiglia Al-Bayram nel campo di Khan Yunis”, nel sud di Gaza, dicendo all’Afp che otto delle vittime appartenevano alla stessa famiglia allargata, tra cui un bambino e una bambina, entrambi di un anno, e un neonato di un mese. Contattato dall’Afp, l’esercito israeliano non ha rilasciato dichiarazioni immediate sull’attacco.

Oltre 20 attacchi israeliani hanno preso di mira siti militari in tutta la Siria nella notte, “gli attacchi più violenti dall’inizio dell’anno”, ha affermato l’Osservatorio siriano per i diritti umani. L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito un’infrastruttura militare in Siria.

Il gabinetto di sicurezza durante la notte ha approvato l’espansione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza, richiamando anche diverse brigate di riservisti e mobilitando l’Ottava divisione di fanteria. Lo scrive il Jerusalem Post.

L’esercito israeliano ha dichiarato sabato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen. I ribelli filoiraniani yemeniti Houthi hanno denunciato vari raid aerei sullo Yemen, compresa la capitale Sanaa, che i ribelli controllano.