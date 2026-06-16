Hamas stava pianificando un attentato in Europa secondo la Germania, "era pronto il video di rivendicazione"

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In Germania ritengono che Hamas stesse pianificando un attentato concreto in Europa. Il procuratore generale Jens Rommel ha rivelato che è stato sequestrato un video di rivendicazione già pronto, che faceva riferimento a un attentato in occasione del secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele avvenuto il 7 ottobre 2023.

I recenti arresti tra i presunti sostenitori di Hamas

Dall’autunno dello scorso anno, sono stati arrestati nove presunti sostenitori di Hamas.

Come riportato dall’agenzia ANSA, sono accusati di essere stati coinvolti, almeno a partire dall’estate 2025, nel trasporto e nello stoccaggio delle armi e delle munizioni per l’organizzazione.

Cosa si sa sul presunto attentato di Hamas in Europa

In riferimento al presunto approvvigionamento di armi per Hamas, gli investigatori in Germania ritengono che il gruppo stesse pianificando un attentato concreto in Europa.

Il procuratore generale federale Jens Rommel, in occasione della conferenza stampa annuale allestita nel suo ufficio a Karlsruhe, ha rivelato: “A uno degli imputati è stato sequestrato un video di rivendicazione già pronto“.

Rommel ha riferito, inoltre, che nel filmato della rivendicazione sarebbe stato annunciato un attentato in occasione del secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, ossia attorno al 7 ottobre 2025.

I primi tre sospetti erano stati arrestati il 1° ottobre 2025, ovvero pochi giorni prima del primo anniversario dell’attacco.

La Procura federale, in qualità di massima autorità di perseguimento penale in Germania, è competente soprattutto per quanto riguarda gli ambiti del terrorismo, dello spionaggio e del diritto penale internazionale.

L’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023

L’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 era avvenuto nel giorno del cinquantesimo anniversario dell’esplosione della guerra arabo-israeliana del 1973, ufficialmente per rispondere alle azioni provocatorie delle forze israeliane nella Moschea al-Aqsa di Gerusalemme e alle violenze nei campi dei rifugiati in Cisgiordania.

Il bilancio dell'”Operazione Diluvio di al-Aqsa” conta 1200 morti tra civili e militari israeliani e 250 persone rapite.

Il presidente della Repubblica Mattarella, sull’attacco del 7 ottobre, ha detto: “Rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia. Un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo”.

In risposta a quell’attacco, Israele ha formalmente dichiarato guerra per la prima volta in 50 anni, ossia dalla guerra dello Yom Kippur del 1973. Da quel momento sono seguiti anni di guerra, massacri e sangue, con migliaia e migliaia di vittime.