Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quattro persone, tutte con precedenti, sono state denunciate per furto e ricettazione ai danni di quattro esercizi commerciali. La Polizia di Stato le ha individuate dopo aver fermato un’auto a Jesolo: nel bagagliaio sono stati trovati cosmetici per un valore superiore a 3.000 euro.

I controlli a Jesolo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. di Jesolo, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto che, alla vista della pattuglia, avrebbe invertito la marcia in un tratto in cui la manovra non era consentita. Fermato il veicolo, i poliziotti hanno identificato i quattro occupanti, tutti già segnalati con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di armi.

La merce nel bagagliaio

Tra le persone controllate gli agenti hanno riconosciuto una donna, già denunciata quella mattina per un presunto furto in un negozio di cosmesi del Lido di Jesolo. Le verifiche nel bagagliaio hanno portato al ritrovamento di alcuni grossi sacchi neri pieni di cosmetici di vario tipo, il cui valore complessivo ha superato i 3.000 euro.

Secondo gli accertamenti, il gruppo si sarebbe spostato con un’auto presa a noleggio e avrebbe utilizzato come base temporanea un campeggio a Marghera, dove sono stati effettuati ulteriori controlli. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno consentito agli investigatori del Settore Anticrimine di collegare i sospettati, in via presunta, a furti commessi ai danni di quattro esercizi della zona.

Il provvedimento

I quattro soggetti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per i reati contestati. Il questore di Venezia Antonio Sbordone ha inoltre disposto nei loro confronti il Foglio di via obbligatorio.