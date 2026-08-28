"Hanno ucciso Striscia la Notizia", Enzo Iacchetti duro contro Mediaset: "Ci hanno messo in difficoltà"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo 38 anni di messa in onda ininterrotta Striscia la Notizia è scomparsa dai palinsesti Mediaset. A raccontare come sia successo è l’ex conduttore Enzo Iacchetti, che parla dell’attuazione di dinamiche puramente commerciali, a scapito dei numerosi e affezionati spettatori del tg satirico.

Enzo Iacchetti: “Hanno ucciso Striscia la Notizia”

Enzo Iacchetti è stato ospite di Dedalo, la rassegna culturale di Parma ideata dal giornalista Luca Sommi.

Quando gli è stato chiesto del futuro di Striscia la Notizia, Iacchetti ha risposto: “L’hanno uccisa come l’uomo ragno”.

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Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è infatti scomparso dai palinsesti Mediaset, dopo quasi 40 anni di messa in onda.

La scelta è arrivata nonostante una media di 2 milioni di spettatori a serata, “sono venti volte il Maracaná” commenta l’ex conduttore.

“Sono in tanti che volevano vedere Striscia come era ai bei tempi. – è il rimpianto di Iacchetti – Che rompeva le scatole, che poteva essere meno politically correct e più incisiva”.

Seppur ancora considerevoli, gli ascolti del programma che fu un punto fisso dell’access time di Canale 5, erano da tempo in costante calo.

La critica a Mediaset

Dietro la cancellazione di Striscia, rivela Iacchetti, dinamiche puramente commerciali: “Nella tv commerciale si fanno sempre i conti”.

La stoccata definitiva è stata l’arrivo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, “che è riuscita a battere De Martino con i pacchi su Rai1”.

“Questa è la logica commerciale, – prosegue Iacchetti – togli quello che fa 2 milioni e metti quello che ne fa 5. Perché più milioni di spettatori fai più arrivano gli sponsor, più c’è introito e più l’azienda va avanti”.

L’esperimento in prima serata

Nel corso della sincera intervista Enzo Iacchetti, nel frattempo impegnato in un tour teatrale, racconta anche il dietro le quinte dell’esperimento in prima serata dello scorso autunno.

La scelta di cambiare il format, ha comportato numerose difficoltà per il cast. “Ci hanno dato queste 5 puntate dove abbiamo fatto un varietà misto all’informazione, sembrava un esperimento”.

“Quando io e Greggio ci siamo guardati e ci siamo visti vestiti come due pinguini, – racconta – pensavamo ‘chi sarà l’ospite?’. Pensavamo uno che ha vinto Sanremo, e invece era Albano”.

Secondo il conduttore, la rete ha remato contro lo show, “tutta una roba che ci faceva calare di puntata in puntata”.

E una volta giunti all’ultima puntata, Striscia la Notizia non è stata più rinnovata, senza neppure un annuncio ufficiale. “Io ad oggi non so più nulla” conclude Iacchetti.