Hantavirus, Bassetti contro Heather Parisi dopo la frase sul Covid: "Continui a giocare, nessuno la vaccinerà"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo botta e risposta tra Heather Parisi e un medico, questa volta con Matteo Bassetti. Sull’Hantavirus, Parisi scrive che non andrà in lockdown perché la propaganda per la vaccinazione, già utilizzata nella pandemia di COVID-19, ormai “non attacca più”. Bassetti le risponde che nessuno la obbligherà a vaccinarsi e, soprattutto, che non esiste un vaccino per un virus che nel 50% dei casi uccide. Poi lancia una frecciatina: “Non l’avevano insegnato al corso di biologia fatto su Facebook?”.

Heather Parisi sull’Hantavirus

Heather Parisi, cantante, ballerina, conduttrice e volto della televisione italiana tra gli anni ’70 e ’90, ha dichiarato che non andrà in lockdown per l’Hantavirus. L’artista è molto attiva su alcune tematiche, come quella della salute e della contrarietà alla vaccinazione pediatrica obbligatoria.

Sul suo profilo personale ha pubblicato una foto con la scritta “Vax uccide” e, poco sopra, il simbolo della “W” nel cerchio, riconducibile alla galassia dei movimenti complottisti e vicina a gruppi come i QAnon. Non è la prima volta che si espone su virus e vaccini. In questa occasione, Parisi scrive su X: “Non andrò in lockdown per l’Hantavirus”.

Aggiunge che non si farà ingannare dalla propaganda del tipo “stai uccidendo persone se viaggi o esci di casa”, chiedendo di non imporle di vaccinarsi per proteggere i più deboli. Chiude con un categorico: “Enough is enough” (quando è troppo è troppo).

Bassetti contro Heather Parisi

Per Parisi, la narrazione della vaccinazione come atto altruistico per aiutare le categorie fragili, ovvero le persone che non possono vaccinarsi, non sarebbe più credibile. Secondo la showgirl, quella strategia comunicativa è già stata sfruttata e ora non “attacca più”, invitando a smetterla di “prenderci per i fondelli”.

A questo sfogo social ha risposto l’infettivologo Matteo Bassetti. Di recente il medico si sta impegnando nel divulgare informazioni corrette sull’Hantavirus, proprio per non generare panico ed evitabili confronti con la pandemia di coronavirus.

In questo contesto di divulgazione, ha commentato il post di Heather Parisi scrivendo: “Stia tranquilla. Potrà continuare a giocare a fare la virologa. Nessuno la vaccinerà perché non esiste un vaccino e neanche una terapia specifica”. Bassetti ricorda infatti che il 50% di chi viene contagiato da questo virus, purtroppo, muore.

Le dichiarazioni contro la vaccinazione

Heather Parisi sostiene posizioni vicine al movimento No Vax, come si evince dal suo profilo social dove esalta la campagna per l’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica. Secondo la conduttrice, infatti, dovrebbe essere lasciata ai genitori la libertà di decidere cosa sia meglio per i propri figli.

Prima dello scontro con Bassetti, Parisi aveva discusso in più occasioni con Roberto Burioni. La polemica con il virologo era nata proprio durante l’emergenza Covid-19. All’epoca Burioni scrisse: “Più che essere attaccata, se non fa il vaccino e si ammala, si attacca al tram”. Parisi rispose di essere consapevole che la sua scelta di non vaccinarsi in Italia sarebbe stata vista negativamente e che sarebbe stata additata come una “No Vax”.