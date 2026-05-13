Hantavirus, Bassetti fa chiarezza sul rischio di contagio: "Non c'è solo in caso di contatto ravvicinato"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non tutti i pazienti in arrivo dall’Argentina sono casi di Hantavirus. Mentre in Italia si alza l’attenzione sui viaggiatori con possibili legami con il focolaio scoppiato sulla nave da crociera Hondius, l’infettivologo Matteo Bassetti invita tutti alla prudenza per evitare di gridare "al lupo al lupo" per le prossime settimane e tiene a fare chiarezza sulla contagiosità del cosiddetto virus dei topi.

Gli ultimi casi sospetti di Hantavirus in Italia

Le raccomandazioni del direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova arrivano alla luce dell’allarmismo su alcuni presunti casi di Hantavirus in Italia.

Si tratta del turista britannico a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg, su cui è salita la seconda delle tre vittime del focolaio della Hondius, posto in quarantena a Milano, di una turista proveniente dall’Argentina e ricoverata a Messina per polmonite e di un giovane calabrese in isolamento fiduciario. Per tutti e tre i casi, il ministero della Salute ha dichiarato che i test sull’Hantavirus sono risultati negativi.

L’appello di Matteo Bassetti

Intervistato dalla trasmissione Mattino Cinque, Matteo Bassetti ha raccomandato in merito di fare "molta attenzione con la comunicazione in questo momento" parlando di "bruttissima figura a livello internazionale" per la notizia circolata sulla presunta malattia manifestata dal ragazzo calabrese, che in realtà "non aveva nessun sintomo".

Per l’infettivologo lo stesso vale anche per la paziente ricoverata a Messina con una polmonite: "C’è una circolare del ministero – chiarisce – che dice che per definire un caso probabile o un caso sospetto bisogna che ci sia un link epidemiologico con un caso certo di Hantavirus oppure un link epidemiologico con la nave. Il che vuol dire che se una ha preso l’aereo dall’Argentina, un’area endemica per l’Hantavirus, e arriva qua e ha una polmonite, vuol dire che ogni giorno chi prende un aereo dall’Argentina e viene in Italia e ha sintomi respiratori lo consideriamo un caso di sospetto, e non è così".

Secondo Bassetti, infatti, il rischio è che "la gente poi finisce di non credere più" alle notizie sui contagi di Hantavirus.

I chiarimenti sul contagio

Il direttore del reparto di Malattie infettive di Genova ha però fatto le dovute distinzioni sui quattro passeggeri del volo Klm, due italiani e due stranieri, entrati in contatto con la donna olandese morta in Sudafrica e sotto monitoraggio nel nostro Paese.

In questi casi, tra cui rientra il giovane in isolamento in Calabria, la quarantena è necessaria.

Bassetti ha infatti precisato che, anche se il virus dei topi non si diffonde alla stessa velocità del Sars-Cov-2, ha un indice di riproducibilità (R₀) pari a 2 e quindi "non è che non è per nulla contagioso".

"Cioè vuol dire che per ogni caso di Hantavirus ce ne sono due quindi la contagiosità è minore rispetto a quella del Covidm dove questo R₀ è arrivato a 7, ma non è che sia zero" ha spiegato l’infettivologo, sottolineando come abbia un "indice di riproducibilità simile all’influenza, il che vuol dire che non è detto come qualcuno ho sentito dire che devi avere un contatto molto molto ravvicinato".