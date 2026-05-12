Hantavirus, chi deve indossare la mascherina o stare in quarantena 42 giorni: la circolare del Ministero

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono atterrati lunedì sera nei Paesi Bassi, a Eindhoven, gli ultimi due aerei che trasportavano i passeggeri e l’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, dove si è diffusa un’epidemia di hantavirus. I velivoli sono decollati a Tenerife, isola dell’arcipelago delle Canarie, e hanno ospitato 28 persone con indosso mascherine e camici bianchi medici. Nel frattempo il Ministero della Salute italiano ha diramato una circolare in cui ha stabilito che in caso di contagio o esposizione ad esso si deve rimanere in quarantena e si deve usare la mascherina chirurgica.

Hantavirus: atterrati nei Paesi Bassi gli ultimi due voli con a bordo 28 persone

A bordo del primo aereo c’erano sei ex passeggeri della nave MV Hondius: quattro australiani, un neozelandese e un britannico residenti in Australia. Prima di tornare a casa saranno ospitati in un centro di quarantena nei pressi dell’aeroporto olandese.

Il secondo aereo trasportava 19 membri dell’equipaggio, un medico britannico, un epidemiologo dell’OMS e un altro epidemiologo del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CEPM).

ANSA

Dodici dipendenti del Radboudumc, l’ospedale universitario di Nijmegen, rimarranno in quarantena preventiva per sei settimane. Una misura annunciata dal medesimo nosocomio dopo che è stato riscontrato uno sbaglio nelle procedure di sicurezza adottate nei confronti di un paziente contagiato e ricoverato nella struttura da giovedì 7 maggio.

“Al momento del ricovero, al paziente è stato prelevato un campione di sangue, che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa”, si legge in una nota diffusa dall’ospedale.

Contagio, circolare del Ministero della Salute italiano: quarantena di 42 giorni

Dopo i casi rilevati di Hantavirus, tutti i Paesi hanno alzato i livelli di allerta. Il Ministero della Salute italiano, nella serata di lunedì 11 maggio, ha diramato una circolare con le linee guida da seguire per arginare gli eventuali contagi, prevedendo una quarantena che può arrivare a 42 giorni.

Dal Ministero sottolineano che sono state identificate finora 20 varianti di Hantavirus, la cui diagnosi si basa su metodi molecolari e sierologici e la cui incubazione può variare tra una e sei settimane.

Pur rimarcando che il rischio di contagio per la popolazione europea è molto basso, “si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all’identificazione precoce di eventuali casi sospetti e all’adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati”.

Alle Regioni e alle Province autonomie si raccomanda poi di individuare “laboratori regionali di riferimento” e di attivare “quarantena fiduciaria e sorveglianza attiva” per i casi confermati e per quelli ritenuti sospetti, venuti a contatto con casi confermati, con i passeggeri o l’equipaggio della nave Hondius, e che presentino febbre, sintomi respiratori o gastrointestinali, vertigini o brividi.

Sempre dal Ministero ricordano che il periodo di incubazione dell’infezione da ANDV è in genere compreso tra due e quattro settimane, in particolare nei casi con periodi di esposizione ben definiti e brevi.

Tuttavia, le storie di esposizione potrebbero non essere chiaramente definite e gli individui potrebbero aver avuto contatti con più potenziali fonti, quindi si indica un intervallo più ampio, compreso tra sette e 42 giorni (da una a sei settimane).

Contatti ad alto e basso rischio: tra le raccomandazioni l’uso della mascherina medica

Vengono considerate ad alto rischio di contagio, sottolineano sempre dal Ministero, tutte le persone a bordo della nave da crociera MV Hondius, ad eccezione degli esperti di sanità pubblica che si sono imbarcati a Capo Verde il 6 maggio. Ad alto rischio sono anche quelle persone che hanno avuto una o più delle seguenti esposizioni a un caso probabile o confermato di ANDV:

Persone che condividono la stessa stanza.

Partner intimi o persone con contatto fisico diretto.

Persone che condividono il bagno o lo spazio per dormire.

Persone che si trovano a circa due metri di distanza per periodi prolungati (>15 minuti cumulativi), in uno spazio ristretto.

Persone che partecipano a pasti in comune, interazioni sociali prolungate, cure mediche o attività di assistenza.

Operatori sanitari con esposizione non protetta a un caso confermato o sospetto.

Individui esposti durante procedure mediche che generano aerosol senza DPI adeguati.

Passeggeri di aerei seduti nella stessa fila, e entro due file in tutte le direzioni dal caso in un volo lungo > 6 ore.

Personale di cabina o di trasporto con ripetute interazioni ravvicinate con un caso confermato o una persona sintomatica.

Persone che maneggiano biancheria, indumenti, rifiuti sanitari o fluidi corporei contaminati senza DPI adeguati.

Tra le misure raccomandate c’è la quarantena fiduciaria per sei settimane (utilizzare una stanza propria, mantenere una distanza di almeno due metri dai membri della famiglia, non utilizzare le stesse stoviglie, aprire le finestre per garantire la ventilazione). Dal Ministero spiegano che è possibile uscire per preservare la salute mentale e il benessere indossando però una mascherina medica/chirurgica resistente ai liquidi ed evitando gli assembramenti.

Non utilizzare i mezzi di trasporto pubblico né i voli commerciali per il rimpatrio.

Nei mezzi di trasporto organizzati a tale scopo, devono indossare una mascherina medica/chirurgica resistente ai fluidi e avere un posto libero intorno a sé in ogni direzione.

Monitoraggio quotidiano dei sintomi da parte dell’autorità sanitaria pubblica nel luogo di residenza permanente per il follow-up della salute fisica e mentale, fino a 42 giorni (sei settimane) dall’ultima esposizione.

In caso di comparsa di sintomi, mantenere l’isolamento, notifica da parte delle autorità sanitarie pubbliche locali, valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione di test.

Le Regioni/PA e/o le aziende sanitarie in caso di riscontro di contatti ad alto rischio provvederanno a:

avviare la sorveglianza attiva quotidiana dello stato di salute della persona esposta per i 42 giorni successivi all’esposizione;

informare le persone circa la necessità di: adottare, nei 42 giorni successivi all’esposizione, le opportune cautele di carattere generale e le misure di igiene respiratoria; fornire l’elenco dei sintomi.

Vengono considerati contatti a basso rischio i casi di quelle persone che non hanno avuto contatti diretti o prolungati con un caso probabile o confermato di ANDV, tra cui:

Passeggeri di aerei al di fuori della zona di vicinanza definita.

Contatti brevi in transito, nei porti o occasionali.

Persone che condividono ampi spazi all’aperto senza interazioni prolungate.

Operatori sanitari e altro personale che utilizzano DPI adeguati per tutta la durata dell’esposizione.

Per i casi a basso rischio vengono raccomandate le seguenti misure:

Automonitoraggio passivo di febbre, mialgie, cefalea, affaticamento, sintomi gastrointestinali o respiratori, fino a 42 giorni (sei settimane) dall’ultima esposizione.

Comunicare le istruzioni per la segnalazione alle autorità sanitarie locali in caso di comparsa di segni e sintomi.

In caso di comparsa dei sintomi, isolarsi immediatamente, informare le autorità sanitarie locali, valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione di test.

Paziente veneto negativo al test

Nel frattempo, dall’Italia, arrivano notizie positive. È risultata negativa all’Hantavirus la persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della passeggera olandese della MV Hondius, poi deceduta. Lo ha reso noto durante la mattinata di martedì 12 maggio Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1.

“Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi. Ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico. Ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze”, ha aggiunto.