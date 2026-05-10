Hantavirus, come stanno gli italiani in isolamento? Parla il 25enne in quarantena: "Non sono preoccupato"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Quattro persone sono in isolamento fiduciario in Italia dopo il contatto con un caso letale di hantavirus su un volo internazionale. Tra loro Federico Amaretti, 25enne calabrese in quarantena che rassicura: “Sto bene, non ho sintomi”. Il Ministero della Salute monitora i soggetti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto; il rischio di contagio per gli italiani rimane molto basso.

Il monitoraggio degli italiani in isolamento

Allerta sanitaria per i quattro passeggeri rintracciati in Italia che hanno viaggiato sullo stesso volo dove era presente una donna olandese poi deceduta per virus Andes.

Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, ha rassicurato al Tg1: “I passeggeri sono stati tutti e quattro rintracciati. Ci risulta comunque che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera”. La misura dell’isolamento rimane comunque necessaria per escludere il contagio.

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Nonostante la gravità del ceppo, gli esperti invitano alla calma. Gianni Rezza, docente di Igiene al San Raffaele, ha spiegato che il rischio “è davvero molto basso, non avendo queste persone apparentemente avuto contatti ravvicinati o prolungati con la donna malata […] ma quello che può sembrare un eccesso di cautela è comunque giustificato”, ha concluso Rezza.

Federico Amaretti e la quarantena in Calabria

Il 25enne Federico Amaretti è uno dei soggetti posti in quarantena cautelativa. Il giovane ha ripercorso i momenti della scoperta: “Mi ha contattato il ministero della Salute e stamattina mi ha contattato la Asl, mi ha detto che dovrò stare in quarantena”.

Amaretti ha poi descritto le disposizioni ricevute: “Isolamento, misurare la temperatura il giorno e la sera e qualora dovessi avere uno dei sintomi, il più comune è la febbre, devo ricontattarli”. Nonostante il regime restrittivo, il giovane ha mostrato tranquillità: “Non sono preoccupato perché, da come mi hanno detto, ho un basso rischio di contagio del virus“.

Anche nelle altre regioni coinvolte la situazione appare sotto controllo. In Veneto, il presidente Alberto Stefani ha confermato che il cittadino monitorato a Padova “è collaborativo, non presenta alcun sintomo e gode di buona salute”. Lo stesso vale per la donna residente a Firenze, posta in isolamento fiduciario in attesa degli accertamenti clinici definitivi.

Cos’è l’hantavirus

L’hantavirus delle Ande è l’unico ceppo noto per la possibile trasmissione interumana. L’infezione può causare la sindrome cardiopolmonare (HCPS), una condizione a rapida progressione che colpisce polmoni e cuore. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i sintomi tipici includono “mal di testa, vertigini, brividi, febbre, mialgia e problemi gastrointestinali”, seguiti da improvvisa difficoltà respiratoria.

Poiché non esiste un trattamento antivirale specifico, la gestione si concentra sul “monitoraggio clinico e sulla gestione delle complicanze”. Per quanto riguarda il possibile allargamento del contagio tra gli italiani, le autorità mantengono un profilo rassicurante. L’Ecdc ritiene che “il virus non si trasmette facilmente, pertanto è improbabile che causi numerosi casi o un’epidemia diffusa nella comunità”.

Il monitoraggio dei passeggeri in quarantena proseguirà per un periodo di circa 45 giorni, garantendo il tracciamento dei contatti e il controllo costante delle condizioni di salute fino alla fine del periodo di sorveglianza attiva.