Hantavirus, controlli su 4 turisti passati da Roma che erano sull'aereo con una vittima: la nota del ministero
Il ministero della Salute avvia controlli su quattro turisti passati da Roma che erano sull'aereo con una donna poi morta per hantavirus
Sono passati da Roma quattro turisti che erano sul volo su cui si trovava una donna poi morta in Sudafrica per l’hantavirus. Lo riferisce il ministero della Salute spiegando di aver attivato le procedure di monitoraggio previste in casi del genere, trasmettendo le informazioni alle Regioni di competenza.
- Hantavirus, controlli su 4 turisti passati da Roma
- La nota del ministero della Salute
- Oms: "Rischio molto basso"
Hantavirus, controlli su 4 turisti passati da Roma
Il ministero della Salute ha “attivato le procedure previste di valutazione del rischio” su quattro turisti passati da Roma ed esposti al contagio da hantavirus.
Si tratta di quattro persone che si trovavano sul volo Klm in coincidenza per Roma sul quale viaggiava una donna successivamente morta per l’hantavirus a Johannesburg, in Sudafrica.
Una delle tre vittime del sospetto focolaio del virus a bordo della nave da crociera Hondius, in navigazione nell’Atlantico.
La nota del ministero della Salute
“A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius”, il ministero della Salute “ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali”.
In Italia, riferisce il ministero della Salute in una nota, “sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta”.
“I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela”.
“La compagnia Oceanwide Expeditions, inoltre – continua il ministero – ha aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave MV Hondius. Sulla nave, dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario Ecdc, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza”.
Oms: “Rischio molto basso”
Il ministero ricorda poi che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) indicano attualmente un “rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa”.
Intanto si attende a Tenerife, alle isole Canarie, l’arrivo della nave da crociera Hondius su cui è scoppiato il focolaio di hantavirus.
A bordo della nave, che dovrebbe approdare allo scalo spagnolo nella giornata di domani, 10 maggio, ci sono ancora una novantina di persone di 23 Paesi diversi.