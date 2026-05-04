Hantavirus, l'infezione trasmessa dai roditori che può colpire l'uomo a polmoni e reni: sintomi e come curarlo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sulla nave da crociera MV Hondius, partita dall’Argentina e attualmente ferma al largo di Capo Verde, ci sarebbe un focolaio di infezione da hantavirus che ha già ucciso tre persone. Altri passeggeri e membri dell’equipaggio hanno manifestato sintomi. L’Oms ha riferito che sta dando tutto il suo sostegno. L’hantavirus è un virus raro negli esseri umani. Quando colpisce può avere conseguenze gravi. Gli esperti hanno spiegato come curarlo e in che modo affrontarlo.

Hantavirus, come avviene l’infezione e i sintomi

L’infezione avviene per diretto contatto con feci, saliva, urine di roditori infetti o per inalazione di particelle contaminate di escrementi di roditori.

Le malattie da hantavirus possono essere caratterizzate da:

coinvolgimento renale (nefrite);

emorragie;

sindrome polmonare.

ANSA

Si tratta di malattie acute in cui, come spiega l’AdnKronos, l’endotelio vascolare viene danneggiato con conseguente aumento della permeabilità vascolare, ipotensione, manifestazioni emorragiche e shock.

Sono tre le sindromi tipiche dell’infezione da hantavirus:

febbre emorragica con sindrome renale (Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome – Hfrs), frequente in Europa e in Asia;

nefropatia epidemica (Ne), una forma lieve di Hfrs osservata in Europa;

sindrome polmonare da hantavirus (Hantavirus cardiopulmonary syndrome – Hcps), frequente nelle Americhe.

I sintomi nelle persone colpite dall’infezione possono svilupparsi 1-5 settimane dopo l’esposizione ad urina, escrementi o saliva di roditori infetti. La malattia evolve in due fasi.

Nella prima fase, si possono verificare sintomi simil-influenzali ed altre manifestazioni generiche come:

affaticamento e letargia;

febbre e brividi;

mal di testa e dolori muscolari;

vomito, nausea, diarrea e dolore addominale.

A distanza di 4-10 giorni dai primi sintomi, si possono manifestare segni più gravi:

tosse con secrezioni;

mancanza di respiro;

accumulo di fluidi all’interno dei polmoni;

bassa pressione sanguigna;

ridotta efficienza cardiaca.

Hantavirus, come curarlo

Per curare l’hantavirus non c’è una terapia antivirale specifica. Le opzioni di trattamento sono limitate. Tendenzialmente la prognosi migliora con il riconoscimento precoce, il ricovero tempestivo in terapia intensiva e l’adeguato supporto per la respirazione.

La terapia delle fasi iniziali della malattia, come spiegato dal portale specializzato MyPersonalTrainer, può comprendere la somministrazione di antipiretici ed analgesici.

La respirazione assistita, attraverso l’intubazione o la ventilazione meccanica, può aiutare a mantenere le vie respiratorie pervie e funzionanti e scongiurare l’edema polmonare. In casi estremamente gravi di insufficienza polmonare, il paziente può necessitare dell’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO), per mantenere un sufficiente apporto di ossigeno.

La nota dell’Oms

“Sebbene raro, l’hantavirus può trasmettersi da persona a persona e provocare gravi malattie respiratorie; richiede un attento monitoraggio dei pazienti e cure adeguate”, ha osservato l’Oms.

Per quel che riguarda il caso della nave da crociera, l’organizzazione ha aggiunto che “indagini approfondite sono in corso, tra cui ulteriori analisi di laboratorio ed esami epidemiologici. È inoltre in corso il sequenziamento del virus”.

“L’hantavirus non è un virus diffuso, ma può avere conseguenze gravi“, ha spiegato Paul Griffin, direttore delle malattie infettive presso il Mater Health Services in Australia, all’emittente ABC.