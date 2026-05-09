Hantavirus, l'Oms fa il punto a bordo e scrive alla popolazione di Tenerife: "Per voi il rischio è basso"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La situazione a bordo della nave da crociera MV Hondius è sotto controllo. Operatori dell’Oms si trovano sul posto e lo sbarco è previsto nella massima sicurezza, con corridoi di isolamento e i mezzi sigillati che trasporteranno i 150 passeggeri dalla nave a centri di controllo per poi essere rimpatriati. Ora l’attenzione si sposta sui casi fuori dalla nave, i possibili contagi tra persone avvenuti negli scali aeroportuali e una volta giunti a casa. Per questo l’OMS chiede di monitorare quelli che sono i sintomi precoci dell’infezione, tra febbre, dolori muscolari e disturbi gastrointestinali.

La situazione a bordo

Nel bollettino dell’8 maggio l’Oms fa il punto della situazione sul focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera. Sono stati segnalati un totale di otto casi, sei confermati e due probabili, inclusi i tre decessi, due confermati e uno probabile, con un tasso di mortalità del 38%.

Tutti e sei i casi confermati in laboratorio sono stati identificati con il virus Andes, quindi l’unico capace di trasmettersi da persona a persona. All’8 maggio quattro pazienti risultano ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva a Johannesburg in Sudafrica, due in diversi ospedali nei Paesi Bassi e una a Zurigo in Svizzera.

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È in corso il tracciamento dei contatti dei passeggeri sbarcati a Sant’Elena e sono stati contattati i passeggeri che hanno viaggiato sullo stesso volo da Sant’Elena al Sudafrica. Ci sono poi quattro passeggeri del volo che sono arrivati con una coincidenza per Roma in Italia e il Ministro della Salute ha già attivato le procedure di sorveglianza sanitaria con il principio di massima cautela.

MV Hondius diretta verso Tenerife

La nave da crociera è ora diretta verso Tenerife, nelle isole Canarie. L’arrivo è previsto per domenica 10 maggio, ma per motivi di sicurezza resterà al largo. Le autorità portuali hanno già predisposto navette speciali per l’evacuazione e la sanificazione dei passeggeri, che saranno poi rimpatriati nel proprio paese con un meccanismo di protezione sanitaria.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha deciso di scrivere alla popolazione di Tenerife. Dichiara: “So che siete preoccupati. So che quando sentite la parola epidemia e vedete una nave dirigersi verso le vostre coste riaffiorano ricordi che nessuno di noi ha ancora completamente superato”.

Il riferimento è alla pandemia di coronavirus, ma il direttore aggiunge: “Non si tratta di un altro Covid“. Spiega che l’attuale rischio per la salute pubblica derivante dall’hantavirus è basso. Il virus a bordo della nave da crociera è un ceppo andino, grave perché tre persone hanno perso la vita, ma il rischio per la popolazione è basso.

Perché sbarcheranno a Tenerife?

Sempre il direttore spiega perché proprio la Spagna ha deciso di accogliere la nave da crociera. Non è soltanto un atto di solidarietà e dovere morale, ma la decisione è stata presa in conformità con il regolamento sanitario internazionale. Si tratta di un quadro giuridico vincolante che definisce sia i diritti che gli obblighi dei Paesi e dell’Oms in risposta a eventi di salute pubblica di rilevanza internazionale come questo.

E in base a tale regolamento deve essere individuato il porto più vicino con capacità mediche sufficienti a garantire la sicurezza delle persone a bordo e Tenerife soddisfaceva tale requisito. Così 150 persone provenienti da 23 Paesi che sono state in mare per settimane e alcune di loro in lutto, spaventate e impaurite, ora potranno tornare a casa.

Il direttore dell’Oms fa sapere che sarà di persona a Tenerife, a fianco degli operatori sanitari, del personale portuale e dei funzionari che stanno rendendo possibile il passaggio dei passeggeri nella forma più sicura possibile. Perché ciò avvenga è stato scelto di far sbarcare i passeggeri nel porto industriale di Granadilla, lontano dalle zone residenziali e a bordo di veicoli sigillati e sorvegliati attraverso un corridoio isolato. Nella lettera l’OMS scrive: “Non li incontrerete. Le vostre famiglie non li incontreranno”. E poi infine li ringrazia per la solidarietà dimostrata.