Hantavirus, la testimonianza dei passeggeri della nave MV Hondius: "Non ci hanno detto che era contagioso"

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La nave MV Hondius è al centro di un focolaio di Hantavirus Andes con tre morti e diversi contagi confermati. I passeggeri, ignari del rischio, avrebbero continuato la vita di bordo normalmente, interagendo con la moglie della prima vittima, perché rassicurati dal comandante sul rischio di contagio. Intanto è scattato il tracciamento internazionale, mentre la nave si prepara ad arrivare a Tenerife sotto stretti protocolli sanitari.

Hantavirus, il racconto dei passeggeri

A raccontare i momenti vissuti a bordo della MV Hondius, la nave interessata dal focolaio di Hantavirus, è stato il documentarista e youtuber turco Ruhi Çenet, che in un’intervista al Daily Mail ha descritto un clima sostanzialmente tranquillo a bordo, nonostante la morte improvvisa di un passeggero olandese di 70 anni avvenuta l’11 aprile.

Secondo quanto riferito, il comandante avrebbe comunicato ai presenti che il decesso era avvenuto per cause naturali e che non vi era alcun rischio di contagio. Solo successivamente si è scoperto che l’uomo era stato colpito dal virus Andes, una variante particolarmente rara dell’Hantavirus.

ANSA

“La moglie riceveva abbracci da tutti” ha raccontato Çenet. “Le persone cercavano di confortarla, senza sapere che anche lei era infetta”. La donna, già debilitata durante lo sbarco a Sant’Elena il 24 aprile, sarebbe morta due giorni più tardi dopo il trasferimento in un ospedale di Johannesburg.

“Tutti provavano molta compassione per lei. La abbracciavano e le parlavano. Mangiavamo e bevevamo insieme, andavamo al buffet. Nessuno aveva idea che questo virus stesse circolando” hanno raccontato i passeggeri.

Come si è diffuso il virus a bordo

Secondo l’OMS, il focolaio riguarda la variante Andes, diffusa soprattutto in Argentina e Cile e considerata una delle poche forme di Hantavirus capaci di trasmettersi tra esseri umani. Il contagio iniziale potrebbe essere avvenuto durante precedenti escursioni naturalistiche in Sud America effettuate dalla coppia olandese prima dell’imbarco.

Il caso ha reso necessario un gigantesco lavoro internazionale di tracciamento sanitario, soprattutto dopo che circa 30 persone provenienti da 12 Paesi sono sbarcate a Sant’Elena e hanno poi preso voli internazionali verso Europa, Africa e America.

Le autorità sanitarie monitorano adesso centinaia di contatti. Alcuni passeggeri sono stati trasferiti nei Paesi d’origine per quarantena e osservazione medica. Gli Stati Uniti, ad esempio, stanno predisponendo il trasferimento di cittadini americani in strutture specializzate del Nebraska, mentre il Regno Unito ha organizzato voli dedicati per i britannici presenti sulla nave.

Tenerife prepara il piano sanitario speciale

L’arrivo della MV Hondius alle Canarie ha generato forti tensioni tra il governo centrale spagnolo e le autorità locali di Tenerife, inizialmente contrarie all’attracco della nave per timore di rischi sanitari. Alla fine è stato deciso che l’imbarcazione resterà ancorata al largo e che i passeggeri saranno trasferiti con protocolli rigidissimi verso aeroporti e centri medici.

L’Oms ha comunque rassicurato la popolazione spiegando che il rischio di una diffusione globale resta basso e che il virus non è paragonabile al Covid-19. Tuttavia, la lunga incubazione dell’Hantavirus, che può arrivare fino a 45 giorni, impone controlli prolungati e isolamento precauzionale per molti dei passeggeri coinvolti.